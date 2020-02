Secretaría de Salud ajusta a dos los posibles casos de Covid-2019 en México

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que hay dos nuevos posibles casos caso de coronavirus en México. Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, detalló que inicialmente se tenían 11 posible portadores, todos descartados, y que ayer por la tarde se detectó un doceavo caso, informó Milenio.

“Hemos tenido 11 casos sospechosos, todos descartados, ayer en la tarde tenemos un nuevo caso sospechoso, que informaremos hoy por la tarde, serían 12, pero todos han sido descartados”, dijo.

Posteriormente, al salir de Palacio Nacional, López-Gatell explicó que el décimo tercer caso fue detectado en el Hospital General de México. “Me acabo de enterar del 13 caso sospechoso, los estamos estudiando con el mismo rigor que se estudian todos, la mayoría con síntomas leves. No tienen ninguna relevancia médica obviamente, qué lástima que una persona tenga unos días de malestar, pero afortunadamente ninguno ha tenido una enfermedad grave”, afirmó.

Detalló que en los dos casos sospechosos vigentes se trata de personas que estuvieron en China; sin embargo, dejó en claro que los servicios de salud estatales y federales han sido muy responsables a la hora de notificar, enviar muestras y diagnosticar cualquier posible contagio.

“Nosotros, el 7 de febrero, ya actualizamos la definición de caso sospechoso, toda persona con síntomas característicos: fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general o enfermedad respiratoria grave que tenga el antecedente de haber viajado a China en los últimos 15 días”, remarcó. Por su parte, López Obrador aseguró que ante la situación el gobierno federal actúa con responsabilidad.

“Afortunadamente no ha habido casos. Estamos actuando con responsabilidad; no vamos a cometer el error que se cometió en el gobierno; ¿Se acuerdan que nos pusieron a todos? No podíamos hablar (…) no tenemos problema, la fortaleza del virus o lo peligroso que se esté demostrado”, comentó.