“Se vende, se renta o se rifa, pero no me voy a subir”: AMLO sobre avión presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció que no se subirá al avión presidencial bajo ninguna circunstancia, acotando que “se vende, se renta o se rifa”.

En un mensaje ofrecido durante un mitin en Oaxaca AMLO expresó que no se subirá al avión, como ya había prometido desde hace años, en caso de llegar a la presidencia.

“El avión se vende, se renta o se rifa, pero yo no me voy a subir a ese avión, no puede gobierno rico con pueblo pobre, porque nos está costando vender, porque no hay quien lo compre, no lo tiene ni Donald Trump, está valuado en 2,500 millones de pesos”

AMLO enfatizó que el avión ha sido difícil de vender y recordó que pese a que puede albergar 80 pasajeros fue modificado “para ser un palacio”

“Tiene para 280 pasajeros pero lo adaptaron para que puedan ser transportados 80, eso sí, salas de juntas, restaurante, alcoba, es un palacio, es una ofensa para el pueblo de México”

Además refirió que la venta del avión y lo que se obtenga de esto se destinará a la compra de insumos para hospitales públicos.

“Todo lo que se obtenga por la venta de ese avión será para comprar equipo médico, para rayos X, ambulancias, mastógrafos, para los hospitales públicos”

Fuente: SDP Noticias