Se sigue analizando financiar F1 y NFL con recursos privados: Sheinbaum

El gobierno de la Ciudad de México, sigue en pláticas para ver “¿De qué manera se puede lograr un apoyo de distintos empresarios que estén con ganas de que se quede la Fórmula 1?” de forma que se patrocine con recursos privados, y no públicos, dijo en conferencia la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Esto para generar un esquema en donde no tuviera que haber recursos públicos, hablamos con ellos –OCESA- para buscar otros mecanismos, de tal manera que no se fuera Fórmula 1 de la Ciudad de México, que es un espectáculo que trae turismo y es benéfico, pero que no tuvieran que invertirse recursos públicos”, aseguró.

Y expresó que el tema todavía no está completamente definido y adelantó ya está analizando el caso de la NFL “Estamos analizando ¿Cuánto recurso es, de dónde viene?, ¿cómo está diseñado?

Nuestro objetivo no es que estos espectáculos, que son importantes para la ciudad y traen turismo de otros lados, acabarlos, sino más bien buscar mecanismos que no sean con recursos públicos”.

Fuente: Excélsior