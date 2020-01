Se sale de control violencia en Guanajuato: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que en Guanajuato la inseguridad se salió de lo normal, ya que, tan sólo el pasado fin de semana, en el estado se perpetró el 20% del total de homicidios a nivel nacional.

De acuerdo con el mandatario, los asesinatos cometidos en la entidad derivan de enfrentamientos entre grupos criminales que se

disputan el territorio.

Aseguró que el problema se está atendiendo con mayor presencia de la Guardia Nacional y con la ayuda de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina (Semar).

Indicó que la inseguridad y violencia en Guanajuato “vienen de tiempo atrás” y aunque admitió que la problemática se ha ido agravando, dijo que confía en que las acciones de su gobierno regresen la paz y tranquilidad a esa zona del país.

“Yo les comentaba que de los homicidios tenemos en promedio, 15% en Guanajuato y sí, el fin de semana estuvo muy difícil en Guanajuato, llegó a 20% de los homicidios nacionales, sólo Guanajuato, y estamos trabajando para que se resuelva el problema de la inseguridad (…) eso nos está moviendo todo porque en la mayoría del país estamos logrando disminución (…), pero Guanajuato sí se nos está saliendo de lo normal, de lo que se venía presentando, se elevó mucho la incidencia delictiva y son bandas que se están confrontando”, detalló el Presidente.

Pese a ese reconocimiento, el primer mandatario del país aseguró que el problema se está atendiendo con mayor presencia de la Guardia Nacional y con la ayuda de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).

López Obrador expuso que el problema de inseguridad y violencia en Guanajuato “viene de tiempo atrás” y se está agravando, pero confió en que las acciones de su gobierno regresen la paz y la tranquilidad a aquella zona del país.

El Presidente destacó que en estados como Nayarit o Sinaloa y el propio Durango no se registran homicidios como los ocurridos en Guanajuato.

LLAMAN A LA CALMA ANTE OLA VIOLENTA

LEÓN.— Autoridades policiacas de los municipios de Celaya y de León han llamado a la calma antes el incremento de asesinatos en sus demarcaciones. En tanto, en pleno centro de la ciudad de Yuriria, un grupo armado entró a un gimnasio para decapitar al entrenador encargado frente a quienes se ejercitaban.

En Celaya, pese a los 17 asesinatos registrados durante la última semana, 11 de ellos solamente entre el viernes y el domingo, con la muerte de un policía y de un niño de cuatro años de edad; el secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Simental, pidió a los ciudadanos no desesperarse y “hacer su vida normal”.

“No hay riesgo, la vida sigue normal; sucedió en ese evento por lo cual condenamos ese tipo de acciones en contra de personas inocentes, la vida sigue normal, de hecho, de los eventos que se han llevado aquí en el municipio han sido con saldo blanco”.

El exrepresentante de la Policía Federal en Guanajuato y con un mes en el cargo municipal, recordó que los atentados no pueden prevenirse y no se sabe en dónde será el siguiente, por lo que entonces, en su lógica, no hay de qué preocuparse.

Miguel Ángel Simental estableció que la única víctima colateral del ataque al puesto de tacos del pasado sábado fue el menor de edad. Su papá y su mamá embarazada, muertos en el mismo ataque, fueron omitidos de ese apartado.

Sin embargo, el titular de Seguridad Pública de Celaya recordó que la presencia policiaca en la Capital Cajetera se ha incrementado.

En lo que va del mes de enero, hasta el día 26, Guanajuato contabilizó 304 homicidios dolosos, la mayor parte de ellos ha ocurrido en Celaya y Salamanca. Entre ellos hay tres policías, 20 mujeres y cinco menores de edad. Sin embargo, en los 31 días de enero de 2019, la cifra fue de 275 ejecuciones, entre las víctimas, 21 mujeres y dos policías.

Excélsior publicó la semana pasada que los primeros 15 días de 2020, Guanajuato registró 220 asesinatos, 14.6 cada 24 horas.

En Yuriria, un grupo armado irrumpió en un gimnasio ubicado en pleno centro de la ciudad de Yuriria, para decapitar al entrenador encargado frente a los deportistas que estaban en el local. Poco más tarde su cabeza fue encontrada en la carretera a Valle de Santiago.

Fuente: Excélsior