Se rezagó el ingreso de los hogares; Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos

El ingreso promedio trimestral de los hogares del país fue de 46 mil 610 pesos durante 2018, lo que implicó una caída de 4.1% frente al observado en 2016, reveló la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Édgar Vielma, director de Estadísticas Sociodemográfica del Inegi, aclaró que por cuestiones de ajustes estadísticos, la caída descrita resultó “no ser estadísticamente significativa”, razón por la cual, en el mejor de los casos, el ingreso real de los hogares se estancó.

El Inegi reveló que persiste la alta concentración del ingreso, pues el 30% de los hogares más ricos concentra el 61.3% del ingreso corriente total, en tanto que el 30% más pobre participa con 9.3% del total.

Así, en 2018 el decil más pobre tuvo un ingreso promedio trimestral de mueve mil 113 pesos, frente a los 166 mil 750 pesos del decil más rico, lo que implicó una brecha 18 veces. Hace dos años, la brecha de ingreso entre el decil más rico y el más pobre fue de 21 veces.

BRECHAS

El Inegi midió también las brechas por grupos poblacionales, en el cual existe un claro rezago de las mujeres, indígenas, discapacitados y personas con menor escolaridad.

Así, el ingreso promedio monetario fue de 18 mil 16 pesos trimestrales en 2018, pero las mujeres ganaron 24.5% menos respecto al promedio, los indígenas ganan 28.5% menos, y en las personas con discapacidad el ingreso es 36.5% al promedio. El Inegi también reveló que quienes cursaron hasta primaria gana 52.2% menos que la media nacional.

Las diferencias también se observaron por entidad federativa, las que registran mayores ingresos por hogar fueron Ciudad de México, Nuevo León y Baja California Sur, con 79 mil 85, 68 mil 959 y 68 mil 778 pesos trimestrales, respectivamente. Y las que registran menor ingreso fueron Chiapas (26 mil 510 pesos trimestrales), Guerrero (29 mil 334 pesos) y Oaxaca (31 mil 592 pesos).

Consultado sobre si el estancamiento del ingreso de los hogares representa un “bienio perdido” entre 2016 y 2018, Édgar Vielma manifestó que habrá que esperar los resultados de la pobreza multidimensional del Coneval para 2018. “Puede que el ingreso no haya avanzado, pero si vemos mejoras en otros frentes como la educación, la salud y la seguridad social, no se podrá hablar de un bienio perdido”.

¿Por qué los cambios no fueron significativos?

El Inegi informó que las caídas tanto en el ingreso como en la desigualdad entre 2016 y 2018 resultaron no ser estadísticamente significativas, lo que implica que no hubo cambios en ambas variables.

Édgar Vielma dijo que esto obedeció a que “en 2016 tuvimos dos casos atípicos, de ricos en el último decil, con altos ingresos por renta de la propiedad, que en 2018 no los detectamos porque no cayeron en la muestra de la encuesta. Esto aumentó en 2016 los intervalos de confianza de la estimación, es decir, son menos precisos, y en esta ocasión no hubo esos dos casos atípicos, por lo que podemos concluir que las diferencias no son significativas entre un año y otro”.

Mitad del gasto de los pobres, para alimentos

Los hogares que pertenecen al 10% con menor ingreso en el país destinan el 49.8% de su gasto en alimentos y bebidas fuera del hogar, en contraste con el decil más rico de ingreso que cuyo gasto apenas representa el 25.3% del total, reveló la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Inegi.

Según Édgar Vielma, director de estadísticas sociodemográficas del Inegi, la cifra revela que en la población más vulnerable del país el ingreso prácticamente se destina a la supervivencia alimentaria.

Este patrón se repite por entidad federativa, donde las más pobres, que son Chiapas y Oaxaca, destinan el 41 y 42% del gasto de los hogares, respectivamente a alimentos; en tanto que en las entidades más ricas (Ciudad de México y Nuevo León) la proporción baja a 34 y 29%, respectivamente.

Fuente: Dinero en imagen