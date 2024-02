Se reúne Sheinbaum con integrantes del Club de Industriales

. La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM), Claudia Sheinbaum, se reunió esta tarde con integrantes del Club de Industriales, ante quienes recalcó que la clave para la transformación nacional, es poner el tema de la seguridad de la población al centro de las prioridades.

A un par de días para arrancar su campaña presidencial, la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México conversó con los empresarios para presentar su visión en materia de seguridad, de generación de bienestar, de aprovechamiento de la inversión privada, pública, extranjera y sobre temas como movilidad y medio ambiente. Estuvo acompañada del coordinador de los Diálogos por la Transformación, Juan Ramón de la Fuente, y de la candidata a la jefatura de Gobierno por esta misma coalición, Clara Brugada.

«Cuando nosotros llegamos a la Ciudad en diciembre del 2018, estaba en el peor momento de su historia de inseguridad. (En) la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que levanta el INEGI, en enero del 2018, 98 por ciento de los habitantes de la Ciudad de México encuestados consideraban que la Ciudad era insegura. Nosotros dejamos la Ciudad con 56 delitos de alto impacto diarios; cuando la recibimos estaba en 177, es decir una reducción del 58 por ciento», dijo Sheinbaum en el encuentro que se desarrolló de manera privada.

Explicó que logró que la reducción de los índices delictivos se debe a la estrategia que emprendió en su administración como Jefa de Gobierno. Señaló que ésta se basó con los ejes de atención a las Causas; más y mejor policía; inteligencia e investigación, así como un trabajo coordinado con el gobierno federal por medio de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.

Durante su gestión, subrayó, se desarticularon 241 células delictivas en la capital. A la par, reiteró que es vital mejorar el acceso a oportunidades para continuar con esa ruta.

“Qué más hace falta, seguirle dando atención a los jóvenes de nuestro país y también avanzar en la cero impunidad a través de distintos mecanismos. Esa es mi visión de la seguridad, y no es mano dura, no es guerra, no. Es justicia, es que el sistema de justicia en nuestro país funcione, y que el sistema de la guardia, de las policías, de la procuración de justicia y el Poder Judicial, operen adecuadamente”, agregó.

Tras exponer algunos de los proyectos que emprendió como los sistemas de transporte como el Cablebús y el Trolebús Elevado, apuntó que ‘’hoy lo que tenemos que buscar es que la inversión privada, pública, extranjera, nacional, genere cadenas de valor, que esté en los lugares con vocación, pero al mismo tiempo genere bienestar con sustentabilidad, que es salario digno, empleo digno, vivienda, movilidad, infraestructura’’.

También, destacó que el trabajo en equipo con inversionistas y empresarios es fundamental para garantizar una mejor calidad de vida. ‘’Para mí, los acuerdos más importantes de política económica que se han tomado en el país han sido por consenso, el aumento al salario mínimo fue por consenso entre empresarios y gobiernos, la reducción del outsourcing fue por consenso, la reforma laboral fue por consenso’’.

Y tal como lo expresó el lunes pasado, se pronunció por ordenar las inversiones para que éstas se traduzcan en bienestar. ’’Estamos desarrollando estos polos de desarrollo que nos permitan ordenar la inversión, captarla, generar la infraestructura necesaria en energía, en vivienda, en escuelas, en vialidades, en transporte público (…) lo que buscamos es el bienestar de los mexicanos y mexicanas’’, añadió Sheinbaum Pardo.

En redes sociales, José Abugaber, presidente del Consejo directivo de Concamin, difundió fotografías de la reunión, a la que también asistió Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.