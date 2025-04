Se pronunciará San Lázaro en rechazo a campaña de EU contra migrantes

Ciudad de México. Por acuerdo de todos los grupos parlamentarios, la Cámara de Diputados emitirá en la sesión de mañana un pronunciamiento de rechazo a la campaña del gobierno de Estados Unidos contra los migrantes, que se transmite por la televisión mexicana y Morena anticipó su voto en favor de una reforma que impida la difusión de este tipo de mensajes.

Al concluir la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila (Morena) explicó que, por unanimidad, los coordinadores parlamentarios avalaron que la Mesa Directiva realice el pronunciamiento y resaltó que se dará prioridad a la iniciativa presidencial de reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión.

«Como no hay ley que lo prohíba, los concesionarios han hecho caso de sus contratos económicos, porque no tienen una prohibición tajante sobre este tipo de anuncios. Se los advierto, vamos a modificar la ley, para que se convierta en norma obligatoria y no solo sea una misiva de solicitud a los concesionarios, sino sea taxativa obligatoria”, dijo en conferencia de prensa.

Resaltó que el mensaje de la secretaria de Seguridad Interior de Estados, Kristi Noem, “nos parece inapropiado, agresivo y desproporcionado, además violenta toda la parte que hemos luchado por frenar, que es la discriminación, que se promueve en estos espots. La Mesa Directiva hará un pronunciamiento, porque no estamos de acuerdo con ese tipo de injerencia de medios y organizaciones extranjeras en el país, aunque se trata de Estados Unidos”.

Precisó que los gobiernos extranjeros sí pueden promover turismo e inversiones en mensajes en publicidad en México, “pero no este tipo de mensajes desproporcionados y discriminatorios y persecutorios, que no pueden permitirse en el país”.

Por otra parte, también anticipó que las en materia de inteligencia y seguridad interior, así como las reformas en materia de desaparición forzada de personas ya no podrán abordarse en el periodo de sesiones ordinarias, que termina el miércoles de la próxima semana.

En todo caso, dijo, la Junta de Coordinación Política definió que puedan desahogarse en un extraordinario, que podría convocarse la primera semana de junio o la segunda quincena de julio.

Consideró que otros temas podrían abordarse en sesiones extraordinarias, en especial el paquete reglamentario de la reforma al Poder Judicial Federal, que debe estar listo antes de que asuman sus cargos los jueces, magistrados y ministros que resulten electos en las votaciones extraordinarias de junio.