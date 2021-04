“Se politizó; siempre se han fabricado delitos”, dice AMLO de las acusaciones de violación contra Salgado Macedonio

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el caso de Félix Salgado Macedonio se politizó, lo que generó en que se le quitara la candidatura al gobierno de Guerrero.

El mandatario mexicano espera que el tema sea resuelto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) esta semana.

“Está en manos del Tribunal, he expresado que es un asunto que se politizó, hay elecciones, el actor principal o acusado es candidato a gobernador y entonces eso es lo que ha generado toda esta situación básicamente”, enfatizó.

Sobre las acusaciones de agresión sexual de Salgado Macedonio, López Obrador afirmó que no puede dejar que se fabriquen delitos contra nadie y pidió que no se hagan linchamientos mediáticos contra ninguna persona.

“Siempre se han fabricado delitos, pero que acusen a la autoridad que no actuó (contra Salgado Macedonio), que lo denuncien pero que no haya linchamientos públicos porque eso no conviene a nadie, si no hay pruebas cómo, ¿nada más porque se cuenta con todo el apoyo del partido conservador y de los medios de comunicación?, ¿nada más así? ¿Y el pueblo qué, la gente? El pueblo decide en la democracia”, argumentó.

“Yo tengo que cuidar que no se fabriquen delitos porque yo padecí de la fabricación de un delito para hacerme a un lado, para que no apareciera mi nombre en las boletas en 2006 ¿Cómo me voy a quedar callado cuando se trata de fabricar delitos?”, puntualizó.

El jefe del Ejecutivo federal no quiso opinar sobre un juicio político a los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, el cual fue propuesta por Morena tras el caso de Salgado Macedonio.

“Vamos a esperar, no nos adelantemos. Lo importante es de que van transcurriendo las campañas y no han habido problemas mayores, hay como en todas las campañas nerviosismo, fatigas, enojos, preocupación”, recalcó.