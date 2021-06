Se podrá consumir mariguana de forma legal con permiso, si la cultivas en casa

La Suprema Corte de Justicia de México aprobó el lunes una declaración general de inconstitucionalidad de la ley que prohíbe el consumo de cannabis con fines recreativos. Esto no significa que la mariguana quede legalizada, pero sí supondrá que cualquier mexicano que pida un permiso podrá consumirla de forma legal si la cultiva en su casa y con ciertas restricciones.

Piña agregó que entre las limitaciones estará que los adultos no consuman delante de menores o que no conduzcan o hagan actividades peligrosas bajo los efectos de dicha droga.

La resolución de la Corte deja en manos de la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que establezca los detalles de los permisos para el autoconsumo pero, sobre todo, supone una clara llamada de atención al Congreso mexicano que ha sido incapaz de ponerse de acuerdo para legislar sobre el tema aunque el alto tribunal así se lo exigió en varias ocasiones desde 2019.

El primer amparó a favor del consumo de cannabis con fines recreativos fue en 2015 y el uso medicinal se aprobó en 2017.

Gracias a la presión de la sociedad civil y tras las reiteradas decisiones del máximo tribunal, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador impulsó el debate para lograr una plena legalización de esta droga que comenzó en 2019, pero todavía no se ha concretado. En marzo la ley fue aprobada por la Cámara baja pero sigue estancada en el Senado.

Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia, una organización no gubernamental que lleva años luchando por la legalización de la mariguana en el país, aclaró que lo resuelto por la Corte no implica que el cannabis ya sea legal.

“No hay licencias para la producción, no hay legalización del cultivo en grandes cantidades, no hay comercialización, no hay venta al menudeo, no hay fines comerciales”, explicó la experta a AP. Además, el código penal se mantiene intacto, es decir, siguen las sanciones a partir de la posesión de un determinado gramaje.