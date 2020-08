Se involucra a dos expresidentes en posibles actos de corrupción por caso Lozoya, afirma AMLO

“Se involucra a dos expresidentes, según entendí, en posibles actos de corrupción, también a servidores públicos, legisladores, un diputado, cinco o seis senadores”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a las declaraciones de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó, y sin mencionar sus nombres, que los exmandatarios Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto deben ser citados por la Fiscalía General de la República (FGR), luego de la denuncia de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex). Añadió que ello no significa que sean culpables, pero deben aclarar los señalamientos.

Y es que luego de la denuncia que realizó Lozoya Austin contra Peña Nieto y Luis Vedegaray, exsecretario de Hacienda, AMLO expresó: “Entonces (Lozoya) da a conocer que se involucra a dos expresidentes, según entendí en posibles actos de corrupción, también a servidores públicos, legisladores, un diputado, 5 senadores, entonces ¿qué sigue?, que sean citados a declarar y que el señor Lozoya presente las pruebas, porque presentó una denuncia, está obligado a probar”.

Añadió que “eso no significa que ya sean culpables, pero cuando hay una denuncia con esas características tienen que declarar los acusados. Vamos a esperar el resultado”.

López Obrador aclaró que pese a las acusaciones, un juicio contra exmandatarios debe ser elegido mediante consulta, “respeto la decisión de la FGR, ustedes conocen mi postura acerca de juicios a expresidentes, lo he externado, lo dije en campaña y en el discurso de toma de posesión hablé sobre el tema. He dicho que en el caso de los expresidentes que sean juzgados, debe consultarse a los ciudadanos y que se tiene que tomar en cuenta cuando menos los del periodo neoliberal, esto es Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, no fue un sexenio, fue un periodo de saqueo, de destrucción del país, entonces tendrá que recurrirse a una consulta”.