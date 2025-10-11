Se hunde barco ‘Marigalante’ en Puerto Vallarta

El barco «Marigalante», un galeón destinado a la recreación, se hundió la tarde de este viernes en Puerto Vallarta.

Hacia las 15:00 horas, la Secretaría de Marina y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco auxilió a la embarcación, en cuyo interior el nivel del agua había ascendido a 1.5 metros, indicaron los reportes oficiales.

De acuerdo con un informe de la dependencia estatal, en las bombas de achique se presentó una falla que originó la entrada de agua.La tripulación no presentó novedades y salió ilesa en su rescate, detalló Protección Civil.

Sin embargo, alrededor de las 16:20 horas la embarcación terminó por hundirse, documentaron usuarios en redes sociales.

Información tomada de Agencia Reforma

octubre 11, 2025 11:49 am

