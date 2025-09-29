Se han entregado 62,984 tarjetas Bienestar Paisano; 8,961 en Juárez

Al dar a conocer un balance de los avances en la entrega de los apoyos considerados en los programas sociales, la secretaria del Bienestar, Ariando Montiel informó que entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre se entregarán dos millones de tarjetas a las mujeres que tengan entre 60 y 64 años, que ya se registraron para obtener este apoyo. Con ello, se complementa el nuevo programa instrumentado en esta administración para dar apoyos a las mujeres menores de 65 años.

Por su parte, al informar sobre la instrumentación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños dio a conocer que desde que se instrumentó este programa, en los albores del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha realizado una inversión social por 150 mil millones de pesos dirigido a apoyar la capacitación de los jóvenes para el trabajo. Dijo que tan sólo este año se asignaron 16 mil millones de pesos

Explicó que en la actualidad, se les entrega 8 mil 480 pesos mensuales durante un año, a efecto de que pueda capacitarse y posteriormente insertarse en la planta laboral. Dijo que contrariamente a los 7 mil millones de pesos que se destinaron a los jóvenes durante los últimos gobiernos neoliberales, se ha reforzado fundamentalmente el respaldo a los jóvenes

Al abundar en la información de la actuación de la secretaría del Bienestar, Montiel informó que en apoyo al retorno de los paisanos deportados desde Estados Unidos, dijo que como parte del programa México re abraza, se han entregado 62 mil 984 tarjetas Bienestar Paisano, como un respaldo inicial a quienes han regresado a su país.

Finalmente, la directora general del Programa La Escuela es Nuestra, Pamela Ortiz, dijo que en este año se asignaron 25 mil millones de pesos para mejorar 69 mil 302 escuelas de educación primaria y secundaria en todo el paí, puntualizando que al mes de septiembre ya se han distribuido 22 mil millones de pesos. Esto abarca una población estudiantil de 8.1 millones de pesos.