Se han decomisado 50 mil armas ingresadas ilegalmente desde EU: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en lo que va del sexenio se han decomisado 50 mil armas que han ingresado ilegalmente desde Estados Unidos, país de donde vienen el 70 por ciento de las armas que utiliza el crimen organizado en México. En paralelo, descalificó el endurecimiento del discurso anti inmigrante tanto entre los republicanos como los demócratas ante el proceso electoral en curso.

Y agregó: «la mitad de las armas que ingresan desde Estados Unidos, de ese 70 por ciento que vienen de allá, provienen de Texas, ¿qué me responde a esto el gobernador de Texas? Hay que estar informando. Siempre va a haber esas balandronadas que van a intervenir y tomar medidas unilaterales. No hay que tomarlas muy en serio porque es temporada de elecciones».

En este contexto, consideró que la pretensión de llevar a juicio político al secretario de Seguridad Nacional estadunidense, Alejandro Mayorkas es solo una estrategia propagandística, «porque él no tiene la culpa. ¿Por qué no, si realmente tienen preocupación, en el caso de la migración, por qué no aprueban apoyos para Centroamérica? ¿Por qué no le garantizan los derechos a regularizarse a obtener su nacionalidad estadunidense?

Durante su conferencia, afirmó que tanto los republicanos como los demócratas se están corriendo hacia la derecha en búsqueda de los votos, pero no se han dado cuenta que hay una franja de votantes independientes ajenas a estas tendencias.

Señaló que ante el empate que existe en las encuestas entre los candidatos Joe Biden y Donald Trump, se radicalizan las posturas como cerrar la frontera con México, sin preguntarse cuánto tiempo puede estar cerrada sin provocar una crisis en esa zona.

En otro orden de ideas, se refirió al manejo consistente y artificial de las redes sociales para emprender una campaña en su contra bajo el hashtag narcopresidente, pero a partir de invertir millones de pesos para difundir que hay 170 millones de usuarios que han difundido esta campaña son bots.

Por ello, anunció que se creará una nueva sección sobre quién es quién en los bots para denunciar estas campañas artificiales en contra de él y su gobierno.