Se han aplicado 724 mil 347 vacunas contra COVID-19 en México

En México se han aplicado 724 mil 347 dosis de la vacuna contra el coronavirus a trabajadores de la salud, incluyendo docentes, de un total de 766 mil 350 recibidas de Pfizer, de acuerdo con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Asimismo, informó que en el país se han aplicado 84 mil 218 esquemas completos de vacunación, que constan de dos dosis, entre los trabajadores de la salud.

Se trata de trabajadores que se encuentran en la primera línea de batalla contra el covid-19 desde el 24 de diciembre, cuando inició el esquema de vacunación, hasta este martes 9 de febrero.

El día de hoy se aplicaron 3 mil 890 dosis al personal de salud, básicamente segundas dosis desde el 28 de enero de 2021.

“Todas las personas que recibieron la primera dosis tienen reservada su segunda dosis. No está ausente. No hay peligro de que no la tengan. Sencillamente diferimos el momento de aplicación para optimizar la ampliación de la cobertura. El próximo 15 de febrero llegan 491 mil 400 dosis de la vacuna Pfizer, con lo que se hará la reactivación de los envíos semanales de acuerdo al calendario regular”.

“Pfizer envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador de que ya está terminada su planta en Bélgica y hoy se cuenta con la posibilidad de que produzca tres veces más dosis de vacunas diarias”.

Se ha utilizado el 78 por ciento de las dosis enviadas en el último embarque por la farmacéutica estadunidense, el pasado 19 de enero, de acuerdo con el subsecretario de Salud. En total, 622 mil 672 trabajadores de la salud han recibido la primera dosis y 84 mil 218 la segunda dosis, en las 11 categorías de la primera línea de batalla contra covid-19. López-Gatell precisó que en cuanto al sector educativo, 17 mil 457 maestros de Campeche han recibido la vacuna anticovid.

Se están reservando 6 mil 940 dosis en el Instituto Nacional de Cancerología (Incan) para garantizar la aplicación oportuna, dijo el funcionario y agregó que sólo se han desperdiciado 999 dosis por razones diversas.