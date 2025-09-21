Se forma la tormenta tropical “Narda” frente a costas de Guerrero y Michoacán

La tormenta tropical “Narda” se formó en las últimas horas en el océano Pacífico, frente a las costas de Guerrero y Michoacán, informó este domingo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su más reciente reporte, a las 15:00 h local (21:00 GMT), el SMN indicó que el centro de “Narda” se localizó a 390 kilómetros (km) al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero y a 440 km al sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El meteoro, apuntó el organismo, presentó vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 75 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 17 km/h.

El SMN precisó que las bandas nubosas del ciclón ocasionan lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en el este y costa de Oaxaca y en el sur de Guerrero, y muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Michoacán, así como viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Oaxaca y Guerrero.

El SMN destacó que las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, y que los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Ante la situación, las autoridades exhortan a la población a extremar precauciones por el viento y el oleaje elevado y atender las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil.

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano, de los cuales entre cuatro y seis podrían ser de categoría 3, 4 e incluso 5.

Hasta ahora se han formado 11 tormentas en el Pacífico mexicano: “Alvin”, “Bárbara”, “Cosme”, “Dalila”, “Erick”, “Flossie”, “Gil”, “Henriette”, “Ivo”, “Juliette”, “Lorena” y “Kiko”.

El último huracán registrado en el país fue “Erick”, el cual tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, causando la muerte de un menor y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y caídas de árboles.