Se evitó inundar Villahermosa, pero se afectó a los más pobres, teníamos que tomar una decisión: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aceptó este domingo que su gobierno tuvo que tomar la decisión de cerrar compuertas y permitir el desfogue de presas para evitar la inundación de la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, lo que a su vez provocó la afectación de zonas más pobres en la entidad.

“Tuvimos que optar entre inconvenientes. No inundar Villahermosa y que el agua saliera por las zonas bajas. Desde luego que perjudicó a la gente más pobre, pero teníamos que tomar una decisión. Ahora ya estamos ayudando allá abajo y donde vive la mayoría de la gente de Tabasco se evitó una inundación mayor”, aseguró López Obrador en un video subido a sus redes sociales.

El mandatario mexicano realizó un “minuto a minuto” de su visita a las zonas de las inundaciones en Tabasco en un helicóptero de las Fuerzas Armadas para supervisar los avances. Tabasco, junto a Chiapas, ambos en el sur de México, han sufrido en las últimas semanas por las intensas lluvias y el paso del huracán EtaPUBLICIDAD Las afectaciones de las inundaciones han golpeado con mayor intensidad a Tabasco, pero también a Chiapas y Veracruz (Foto: Félix Márquez/ AFP)

“Seguimos en Tabasco y las cosas mejoran”, aseguró. “En buena medida el cerrar la compuerta parcialmente sirvió para que no se inundara por completo Villahermosa. Este río, el Carrizal, es el que pasa por Villahermosa”, agregó.

Además, explicó que, al cerrarse esa compuerta, “toda el agua de la presa siguió a la zona baja, en Jalpa, Nacajuca, Centla, allá es donde tenemos el problema”, admitió. “La compuerta tenía 13 años que no se usaba. Bueno, no se había terminado de construir. Ahora llovió más que en el 2007, y Villahermosa no se inundó como en ese entonces”, destacó.

López Obrador también sobrevoló la presa Peñitas, ubicada en la frontera entre Chiapas y Tabasco. El fin de semana pasado, las autoridades tuvieron que aprobar el desfogue de la presa, ya que corría peligro de que colapsara, por lo que generó inundaciones mayores en la zona. Por ahora, han sido desalojadas poco más de 2,200 personas (Foto: Félix Márzquez/ AFP)

“Estoy sobrevolando la presa Peñitas. Ya es diferente la situación. Ha bajado mucho el nivel. Hace una semana se estaba sacando hasta 2,100 metros cúbicos por segundo. Ahora el desfogue es de 1,200 metros cúbicos por segundo. Eso significa menos agua para la planicie de Tabasco, menos inundación”, explicó el presidente.

El mandatario, que nació y creció precisamente en Tabasco, estuvo acompañado en su vuelo por el gobernador de la entidad, Adán Augusto López; el secretario de Marina, José Rafael Ojeda; el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval; la coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa; así como los Estados Mayores de Marina y Defensa y otros servidores públicos. Más de 368,000 personas en cientos de comunidades se han visto afectadas por las inundaciones (Foto: Carlos Canabal Obrador/ Cuartoscuro)

En el video publicado este domingo, López Obrador también sobrevoló la parte más baja de Tabasco, que fue la que más sufrió por las inundaciones. “En Centla está afectando mucho la inundación, porque va bajando el agua pero se queda estancada“, detalló.

También destacó el momento en el que sobrevoló por la desembocadura del río Usumacinta, “por donde sale más agua al mar de todo el país”. “Es el río más grande de México, este río no tiene control, no hay presas, y está muy alto en su nivel”, añadió López Obrador.En esta zona afecta más la inundación porque no hay corriente suficiente para empujar el agua al mar. Ahora vamos a ver la desembocadura, aquí vamos a tener trabajando día y noche a gente desasolvando AMLO estuvo acompañado por el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, y por los secretarios de Marina y Defensa, entre otros (Foto: Twitter@GobiernoMX)

El mandatario mexicano se permitió una disgresión histórica, para recordar que esta zona, hace más de 500 años, Juan de Grijalva y Hernán Cortés, los conquistadores españoles, entraron a México, y después se convirtió en el centro neurálgico de la exportación de caoba, “el oro verde”. “Es el antiguo muelle. Está la desembocadura y el mar, aquí está uno de los pueblos chontales más afectados ahora por la inundación”, concluyó.

Hasta ahora, más de 368,000 personas han sido afectadas por las inundaciones registradas en Tabasco, y en menor medida en Chiapas y Veracruz, ambos estados colindantes, de acuerdo con Protección Civil. Además, en Tabasco las autoridades estiman que se han visto afectadas casi 900 comunidades, de acuerdo con el gobernador, y se han desalojado a más de 2,200 personas hasta ahora, precisó la Marina.

Fuente: Infobae