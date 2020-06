Se disculpa López-Gatell con senadora que lo acusó de misógino; no quise ofender a nadie, dice

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, ofreció una disculpa pública a la senadora panista Alejandra Reynoso, quien lo acuso de dirigirse con misoginia hacia ella durante su comparecencia en la Cámara Alta.

López Gatell manifestó su preocupación porque su discurso fue tomado como misógino cuando él ha pugnado siempre por el respeto e igualdad de las mujeres y las diversas identidades de género.

En este sentido, el doctor señaló que sus palabras no buscaban ofender a la senadora por ser mujer o por ninguna razón, por lo cual le ofreció una disculpa.

“Parece que el señalamiento que ella hizo es que yo pudiera haber incurrido en una práctica de misoginia… eso me preocupa porque definitivamente mis convicciones, que vienen de mucho tiempo atrás, son muy claras, he promulgado siempre por el respeto, la defensa, la promoción de la igualdad de géneros… no tuve intención de ofenderla”.