Se disculpa Jorge Hank ante CNDH por declaraciones contra mujeres

Jorge Hank Rhon, precandidato al gobierno de Baja California por el Partido Encuentro Solidario (PES), envió una carta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la que se disculpa por las declaraciones inapropiadas sobre las mujeres expresadas hace algunas semanas.

En su escrito dirigido a la titular de ese organismo, Rosario Piedra Ibarra, el empresario reconoció “haber reflexionado sobre los comentarios que hice. He platicado con familiares, amistades y entendí que he normalizado conductas e ideas preconcebidas y lamentablemente trascendidas sobre la mujer; es claro que estos roles y estereotipos las afectan en extremo. Me doy cuenta de ello y no quiero seguir repitiendo un patrón tan perjudicial en la sociedad”.

En la carta manifestó su interés de solicitar asesoría a la CNDH sobre algún curso de sensibilización, taller, capacitación o plática que ayude en su proceso para construir nuevos aprendizajes que le permitan mejorar su actuar y percepción.

Apenas la semana pasada, Hank Rhon asistió a un curso de perspectiva de género y expresión oral igualitaria impartido por la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, al que acudió acompañado de sus más cercanos colaboradores y su esposa, la señora Carolina Kabande de Hank.

Sobre el particular, el empresario destacó el aprendizaje y actualización en un tema tan sensible como las mujeres y sus libertades. Dijo también que reconoce errores y está en la mejor disposición de no incurrir en comentarios que agravien.

Reiteró que para él, la mujer representa lo más valioso “simplemente, porque sin ellas, no hay vida” y destacó que en su empresa, la plantilla laboral se integra en 51 por ciento de mujeres.

Finalmente, el empresario destacó que los casinos de su propiedad “son los únicos en México certificados como lugares seguros para las mujeres, estoy convencido de que ello es una clara muestra del respeto que me merecen”, concluyó.

