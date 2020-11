“Se dedican nada más a estar recibiendo el cheque que les manda la federación”: AMLO critica a estados y municipios

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó que estados y municipios tengan acuerdos con empresas para no pagar impuestos, y puso de ejemplo la administración del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, que está cobrando el agua a las empresas que no la pagaban, además de haber reducido la deuda estatal 8.000 millones de pesos en dos años.

“Están pagando los que antes no pagaban impuestos, hemos cobrado a un empresa hasta 12.000 millones de peso, de estas empresas muy grandes, por eso que aquí, se les está cobrando agua a los que no paga…

Cómo es posible que no se paguen los impuestos, que no se pague el agua, que no se pague el predial, por eso también se tiene que llevar a cabo una política distinta en los estados , en los municipios, porque desde hace algún tiempo, de los años 80, con la nueva Ley de Coordinación Fiscal, es la federación la que cobra los impuestos, sobre todo el IVA, el impuesto sobre la renta y de todo lo que cobra la federación.PUBLICIDAD (Foto: Cortesía Presidencia)

Es la federación la que cobra los impuestos, de todo lo que cobra la federación se le entrega un porcentaje a estados y municipios, se le llama participaciones federales, y hay estados y municipios que no cobran impuestos locales o que tienen acuerdos con las grandes empresas, acuerdos políticos, electorales, para que no paguen el predial, para que no paguen el agua y se dedican nada más a estar recibiendo el cheque que le manda la federación , mes con mes, las participaciones federales, que dicho sea de paso desde que estamos en el gobierno se les han entregado de manera puntual y no le debemos nada a los estados y municipios”, dijo el mandatario mexicano.

López Obrador aseguró que si se hicieran un esfuerzo en la recaudación, en algunos estados y municipios, se podría tener más presupuesto y beneficiar a más gente.

“Si se hace un esfuerzo en estados y municipios, se logra tener más presupuesto y poder beneficiar a más gente, aquí está el ejemplo de cómo se han cobrado, hasta ahora , el agua a empresas que no la pagaban”, explicó el presidente mexicano y puso de ejemplo la administración del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. (Foto: Cortesía Presidencia)

Desde hace ya varios meses, los llamados “gobernadores rebeldes” han pedido que la Secretaría de Hacienda les otorgue más recursos de los ya otorgados, para enfrentar la crisis sanitaria por el COVID-19, dicen.

A través de un comunicado oficial publicado el 2 de noviembre, Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León; Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; José Rosas Aispuro, de Durango; Silvano Aureoles, de Michoacán; Enrique Alfaro, de Jalisco; José Ignacio Peralta, de Colima; Diego Sinhue, de Guanajuato; Javier Corral, de Chihuahua; y Martín Orozco, de Aguascalientes, suscribieron que se revise el esquema de distribución en la coordinación fiscal, el llamado “pacto fiscal”, esto con la intención de que “ningún estado del país puede recibir menos recursos en términos reales que en el año 2020”.

En la carta los gobernadores “rebeldes”, expresan su extrañeza “por la negativa de la Federación a dotar a las entidades federativas de recursos emergentes para atender el severo impacto de la pandemia en los sistemas de salud y las economías locales, lo que ha presionado seriamente las finanzas estatales”. La Alianza Federalista pidió transparentar procesos de adquisición de la vacuna contra el COVID-19 (Foto: Twitter / @AFederalista)

“Los mandatarios locales proponen que se posponga por unos días la discusión y el debate sobre el Sistema de Coordinación Fiscal y nos concentremos en este momento en el presupuesto 2021, donde nuestra posición es que ningún estado puede recibir menos recursos en términos reales que en el año 2020. Así de claro”, dice la misiva.

López Obrador ha explicado en reiteradas ocasiones que no les debe nada a los gobiernos estatales que amenazan con romper el pacto federalista; celebró que se quiera hacer una consulta ciudadana, pero advirtió: “No es conmigo, es con la Constitución”.

“Algunos gobernadores están planteando de que se rompa el pacto federal , o el que tengan más recursos, más presupuesto, yo explicaba de que esto, tiene que ver con la Constitución, que no es un asunto personal, no es conmigo, es con la constitución”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador dijo que para cambiar la fórmula de distribución del presupuesto tiene que haber una reforma constitucional. Celebró que se quiera llevar a cabo una consulta ciudadana, como lo propuso el mandatario de Jalisco, pero advirtió que no se debe de manipular a la gente, pues aseguró que, “si se hacen cuentas, hasta les deben”. Gobernadores de la Alianza Federalista se reunieron este domingo para abordar temas relacionados con el abasto de medicamentos para atender la epidemia de COVID-19 (Foto: Twitter@Silvano_A)

“No le vamos a entregar dinero (de los programas sociales), eso si que quede claro, a los gobiernos de los estados, y no por desconfianza ni por precaución, si no porque hemos decidió entregar los apoyos de manera directa a la gente, no queremos intermediarios, esto me lo recomendó el pueblo durante el tiempo, largo, que hice campaña por el país, ellos me decían si algún día se gana licenciado, no nos mande apoyos con el gobierno , con intermediarios, mándenoslo directo…

No le vamos a entregar el presupuesto de los adultos mayores de Jalisco, al gobierno del estado, ni al de Tabasco ni a ningún gobierno.

¿Cómo le vamos a entregar los recursos de las becas y las pensiones a quienes votaron en contra de que se entregaran becas a los estudiantes de escasos recursos y en contra de las pensiones para los adultos mayores?. Alianza Federalista contra AMLO. (Foto; Twitter@AFederalista)

Que votaron en contra de que la atención médica y los medicamentos fueran gratuitos, eso a ellos no les parece, a eso ellos le llaman populismo, paternalismo, porque se piensa que hay que ayudar nada más a los de arriba que el pueblo no cuenta, entonces nosotros no vamos a entregar recursos a los que siempre han medrado, a los que siempre se han aprovechado del presupuesto.

Y que bien que se va a llevar a cabo esa consulta, para que la gente participe y esa es la democracia, pero si aclarar , para que no vayan andar diciendo que no les queremos entregar recursos.

No les debemos nada, y se les entregan los recursos que por ley les corresponde, y si tienen pruebas que no se les han entregado los recursos que les corresponden, que las presenten, es más, les diría que hasta nos deben, si hacemos cuentas, en algunos casos que no han pagado impuestos”, aseveró el presidente López Obrador en su conferencia del 28 de octubre.

Infobae