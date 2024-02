Se dará continuidad a la Cuarta Transformación, asegura AMLO

Como lo ha venido haciendo desde hace ya varios meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el movimiento que encabeza continuará; y remarcó que quien lo sustituya en el cargo tendrá el mismo pensamiento que él ha enarbolado.

“Ya me faltan siete meses y días, pero estoy absolutamente seguro. No puedo decir más cosas porque me pueden sancionar o cepillar, pero sí les digo que quien me va a sustituir tiene el mismo pensamiento, las mismas ideas, y por eso me voy a retirar tranquilo. Me voy a jubilar porque también soy maderista, son partidario del sufragio efectivo, no reelección”.

Al encabezar un acto sobre programas del Bienestar en el estadio “Venustiano Carranza”, el jefe del ejecutivo agregó: “Vengo a decirles que vamos a continuar con la transformación. Va a seguir la misma estrategia en el tiempo que me queda, vamos a seguir combatiendo la corrupción, porque eso era lo que impedía el desarrollo de nuestro pueblo y de nuestro querido México, el bandidaje oficial, la corrupción”.

Planteó que cuando se combate la corrupción y hay austeridad en el gobierno se logran ahorros presupuestales que permiten distribuir mejor. “Con justicia, el presupuesto y alcanza a todos”.

Destacó estar en la tierra de José María Morelos y del general Lázaro Cárdenas y reiteró que la transformación no es lucha de un solo hombre, sino el resultado del esfuerzo de todo el pueblo

Remarcó que como parte del paquete de iniciativas de reformas constitucionales que recientemente envió al Congreso de la Unión, destaca el que los programas sociales sean considerados como derechos desde la carta magna.