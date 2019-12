Se consolidarán los cambios en 2020, prevé López Obrador

Ante miles de simpatizantes congregados en el Zócalo capitalino, Andrés Manuel López Obrador aseveró que se han alcanzado cambios sustanciales en la transformación del país, pero sostuvo que la consolidación se alcanzará en el 2020.

Después de un largo discurso aseveró que “en mi larga vida pública y en los momentos más difíciles, he tenido siempre un Ángel de la guarda, que se llama pueblo. Ustedes siempre me han apoyado y me han sacado a flote”.

Tras agradecer la presencia del ex presidente de Uruguay José Pepe Mujica, López Obrador dedicó la parte final de su discurso a agradecer el respaldo social, “al pueblo le debo todo lo que soy. Por eso lo seguiré escuchando, atendiendo, sirviendo y nunca jamás lo traicionaré. Gracias por la protección que recibo de ustedes.

“Yo sólo soy un dirigente. El pueblo es el gran señor, el soberano, el gobernante el que verdaderamente manda, gobierna y transforma- No olvido y siempre recuerdo Juárez: con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

Para el presidente, el ritmo de los cambios que se han alcanzado les va a ser muy difícil revertirlos a los conservadores, porque, apeló a Benito Juárez, “el triunfo de la reacción es moralmente imposible”.

López Obrador subrayó que los conservadores “van a tener que esforzarse muchísimo y pasar mucha vergüenza para retroceder a tiempos aciagos, contratos leoninos, fraudes electorales, condonación de impuestos, abandono a los jóvenes, racismo, desprecio a los pobres. Lo que más deseo es que en un año vivamos en una sociedad mejor, más justa, próspera, democrática, pacífica y sobre todo fraterna”.

Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reportó una asistencia de 250 mil personas a la ceremonia del primer año de gobierno en el Zócalo capitalino.

Dicha cifra corresponde al número de personas que estuvieron presentes tanto en la Plaza de la Constitución, como en calles aledañas al primer cuadro, con corte a las 13:30 horas, hora en la que finalizó el discurso del mandatario.

La dependencia desplegó 2 mil 342 elementos para resguardar este y la marcha que partió del Ángel de la Independencia rumbo al Movimiento a la Revolución.

Fuente: La Jornada