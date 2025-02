Se confirma Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo, así como los exlíderes de los «Z» y el hermano de «El Mencho»

En un hecho sin precedentes, el gobierno de México entregó hoy al gobierno de Estados Unidos a un total de 29 criminales, según las cifras proporcionadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

Tras esta noticia, han empezado a surgir los nombres de los 29 criminales extraditados hoy de México a Estados Unidos, destacando entre ellos fundadores de los grupos criminales más peligrosos que han operado en las últimas décadas en la República Mexicana.

Entre los criminales extraditados destacan Rafael Caro Quintero, del Cartel de Guadalajara, y los hermanos Treviño, líderes del grupo criminal “Los Zetas”, sin embargo, la lista completa es más larga. A continuación, te dejamos los nombres que han salido a la luz de manera extraoficial y a qué grupo criminal al que pertenecían.

Mediante un comunicado de prensa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que las 29 personas que se encontraban privadas de su libertad en los siguientes centros penitenciarios: 11 en el No. 1 Altiplano, tres en el No. 12 CPS Guanajuato, tres en el No. 13 CPS Oaxaca, Noroeste, dos en el No. 11 CPS Sonora, dos en el No. 4 Nayarit, uno en el No. 8 Nor-poniente, Sinaloa, otro delincuente estaba en el No. 15 CPS Chiapas y finalmente otro criminal estaba en el No. 17 CPS Michoacán.

Sobre los restantes, se informó que “se recibieron PPL de la Ciudad de México (3) y del estado de Guerrero(1); uno más contaba con arraigo domiciliario”.

Los 29 criminales fueron traslados al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de la Ciudad de México y entregados formalmente ante las autoridades que las requieren en Chicago, Houston, McKinney (Texas), Nueva York, Phoenix, San Antonio, Washington y White Plains (NY)”.

Asimismo, la corporación emitió una lista con los nombres de los 29 criminales extraditados a Estados Unidos:

A Chicago, Illinois, fueron enviados:

* José Ángel Canobbio Inzunza, alias “El Güerito” y/o “El 90”, líder del grupo armado “Los Chimales”, quien realizaba tareas de protección de “Los Chapitos”, segundo al mando del grupo delictivo Los Chapitos.

* Norberto Valencia González, alias “Socialitos”, operador financiero para el “Cártel de los Beltrán Leyva”, a través de cinco empresas, realizaba operaciones de blanqueo de activos. Motivo (M): Tráfico de drogas.

A Houston, Texas, fueron enviados:

* Evaristo Cruz Sánchez, alias “El Vaquero”, líder regional del “Cártel Golfo”. M: Tráfico de drogas.

* José Alberto García Vilano, alias “La Kena”, líder del grupo de “Los Ciclones” en Matamoros, Tamaulipas, una de las escisiones del Cártel del Golfo (CDG). M: Tráfico de drogas y lavado de dinero.

*Alder Alfonso Marín Sotelo, es solicitado por el delito de homicidio, en agravio del oficial Ned Byrd, en el condado de Wake, en Carolina del Norte. M: Homicidio.

A McKinney, Texas, fueron enviados:

* Lucio Hernández Lechuga, alias “Z-100” y/o “El Lucky”, líder regional de “Los Zetas” en Veracruz, Oaxaca y Puebla, con actividades delictivas de venta de droga, asaltos a camiones, robo de combustible, acopio de armas y narcomenudeo. M: Tráfico de drogas.

* Ramiro Pérez Moreno, alias “El Rama”, líder regional del cártel “Los Zetas”. M: Tráfico de drogas.

* José Rodolfo Villareal Hernández, alias “Gato”, jefe operativo del Cártel de los Beltrán Leyva. M: Conspiración, acecho interestatal.

* Miguel Ángel Rodríguez Díaz, alias “Alfa Metro”, líder regional del cártel “Los Zetas” con zona de operación en la zona norte de Coahuila. M: Tráfico de drogas.

A Nueva York, fueron enviados:

* Rafael Caro Quintero, alias “Don Rafa”, líder fundador del “Cártel de Guadalajara”. M: Tráfico de Drogas.

* Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, se convirtió en el líder del “Cártel de Juárez”. M: Tráfico de drogas.

A Phoenix, Arizona, fueron enviados:

* José Bibiano Cabrera Cabrera, alias “El Durango”, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa, vertiente de “Los Chapitos”, en el municipio de Altar, Sonora. M: Tráfico de drogas.

* Andrew Clark, alias “El Dictador”, fungía como enlace logístico con el CJNG y el Cártel del Pacífico. Motivo (M): Tráfico de Drogas y Homicidio.

* Héctor Eduardo Infante, jefe de plaza de la célula delictiva “Los Rusos” vinculada al “Cártel de Sinaloa”, fue fundador de la banda denominada “Los Infantes”. M: Tráfico de droga.

* Inés Enrique Torres Acosta, alias “El Kiki Torres”, jefe de seguridad de “El Mayo Zambada”. M: Tráfico de drogas.

* José Guadalupe Tapia Quintero, alias “Lupe Tapia”, lugarteniente del Cártel Sinaloa, operador de alto rango de “El Mayo Zambada”. M: Tráfico de drogas.

* Jesús Humberto Limón López, alias “El Chubeto”, líder fundador de “Los Cazadores-Cártel de Sinaloa”, grupo afín a Los Chapitos. M: Tráfico de Drogas.

A San Antonio, Texas, fueron enviados:

* Jesús Alberto Galaviz Vega, alias “Z-13”, Líder del Cártel de Los Zetas, quien coordinaba la distribución de droga en Coahuila y Tamaulipas, M: Tráfico de drogas.

* Luis Gerardo Méndez Estevane, alias “El Tío”, Perteneció al grupo delictivo “Los Aztecas”, brazo armado de “La Línea”, actualmente “La Empresa”, con operación en Chihuahua. M: Delincuencia organizada.

* Carlos Alberto Monsiváis Treviño, alias “La Bola”, líder del cártel del Noreste. M: Tráfico de drogas, Tráfico de armas y Lavado de dinero.

A Washington, D.C, , fueron enviados:

* Carlos Alfredo Vázquez, mando operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación. M: Tráfico de Drogas.

* Rodolfo López Ibarra, alias “Nito”, jefe plaza de la célula delictiva “Los Beltrán Leyva” en Nuevo León. M: Tráfico de drogas.

* Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, principal operador financiero y logístico del CJNG. M: Tráfico de Drogas.

* Alfredo Rangel Buendía, alias, “El Chicles”, líder regional del Cártel de Los Zetas. M: Tráfico de Drogas.

* Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”, ex líder de Los Zetas y fundador del Cártel del Noreste. M: Tráfico de drogas.

* Oscar Omar Treviño Morales, alias “Z-42”, considerado uno de los principales generadores de violencia en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. M: Tráfico de drogas.

* Erick Valencia Salazar, alias “El 85”, líder de “Los Matazetas”. M: Tráfico de Drogas.

A White Plains, Nueva York, fueron enviados:

* José Jesús Méndez Vargas, alias “Chango”, líder y fundador de “La Familia Michoacana”. M: Tráfico de drogas.

* Itiel Palacios García, alias “Compa Playa”, líder regional y operador financiero del CJNG en Oaxaca y Veracruz. M: Tráfico de drogas y portación ilegal de armas de fuego.

Cabe destacar que fueron las autoridades de Estados Unidos quienes inicialmente dieron a conocer las extradiciones, minutos más tardes lo hicieron las autoridades mexicanas a través de un breve comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México.