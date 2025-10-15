Se cae Didi: reportan fallas en la aplicación

Usuarios de la aplicación de transporte privado DiDi reportaron que la aplicación ha presentado fallas durante la mañana de este miércoles.

De acuerdo con los reportes, los viajeros presentaron problemas de conexión al servidor, sus viajes no pudieron ser aceptados ni tampoco pudieron ingresar en la aplicación, algunos aseguraron que su servicio crediticio también presentó fallas técnicas por lo que sus pagos no pasaron.

De acuerdo con el sitio web Downdetector, las fallas se han presentado en países como México, Argentina y Chile.

Hasta el momento, la empresa no se ha posicionado acerca de esta falla en distintas regiones de Latinoamérica.

Estos problemas en la aplicación ocurren luego de que el lunes también se reportaran impedimentos en México para ingresar o realizar transacciones en BBVA.

En su cuenta oficial de Instagram, en su última publicación, los usuarios se han manifestado con comentarios donde le han exigido al servidor una pronta respuesta ante esta falla.

Lo mismo ha ocurrido con los perfiles en Argentina y Chile, sin embargo, estos no han sido respondidos.

Didi es una plataforma a nivel internacional que transporta personas, objetos y comida, asimismo cuenta con una tarjeta de crédito DiDi Card.