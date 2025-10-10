Se busca que T-MEC siga siendo trilateral y se mantenga la misma estructura: Ebrard

Ciudad de México. Marcelo Ebrard Casaubon, titular de la Secretaría de Economía (SE), señaló que Estados Unidos busca que el tratado de libre comercio siga siendo trilateral, pues de otra forma no hubiera convocado a consultas. No obstante, Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), comentó que los acuerdos bilaterales serían la última opción.

Después de participar en el foro ‘Capital de la inversión: Crecimiento y récord histórico’, el funcionario expresó en entrevista que los tres países que conforman el T-MEC iniciaron el proceso de consultas públicas previas a la revisión del pacto en 2026, por lo que se prevé que siga la misma estructura, luego de que el presidente estadunidense sugirió en días recientes la posibilidad de hacer acuerdos bilaterales.

“Si no fuese a la intención de Estados Unidos de seguir adelante en esa dirección, pues probablemente o muy seguramente no habrían convocado esas consultas”, dijo Ebrard Casaubon.

Apuntó que entre los mismos países hay temas que sí pueden ser bilaterales, pues México importa energéticos de Estados Unidos y Canadá le exporta energía a la Unión Americana o bien las hortalizas mexicanas se exportan al territorio del país vecino del norte.

“Hay temas que son distintos y eso siempre va a ser así, pero hoy el contexto en el que estamos es trilateral. Estamos ya en proceso de consulta. Entonces, soy optimista desde ese punto de vista porque esto está establecido en la ley en los tres países”, precisó.

Por su parte, Cervantes Díaz indicó que hablar de acuerdos bilaterales entre los países que conforman América del Norte “es muy temprano”, porque se están acomodando las cosas, se están analizando los déficits comerciales, los buenos resultados y se están revisando los capítulos que no se han materializado.

El presidente del organismo cúpula indicó que se busca que el T-MEC siga siendo entre los tres países, pero no descartó la posibilidad de acuerdos bilaterales. “Nosotros queremos que sea trilateral, pero si esto en un extremo se vuelve bilateral, bueno, el chiste es que no perdamos la esencia”, dijo.

Cervantes Díaz apuntó que está en pláticas para que el Cuarto de Junto siga acompañando al equipo negociador de la SE en la revisión del T-MEC, como ocurrió en las negociaciones pasadas, pues este brazo del sector privado “es la parte técnica”.

“No compite con nada y además, cada sector tiene un grado técnico, muy técnico y especializado, no podemos meter a otras personas que no tengan la capacidad”, comentó. Precisó que es posible que cambie el formato del Cuarto de Junto, pues se busca que sea más inclusivo, como ocurre con las consultas públicas.

Aranceles a camiones

Ante la proximidad de que Estados Unidos anuncie los detalles de los aranceles a los camiones pesados que importa esa nación a partir del 1 de noviembre, Ebrard Casaubon comentó que México ha planteado que haya un esquema de descuento similar a lo que sucede con los autos.

“Ahí tenemos una ventaja porque los vehículos denominados pesados tienen una integración de componentes de Estados Unidos y de México mucho, muy superior incluso a los vehículos ligeros. Estás hablando de promedios entre fácilmente entre 50 y 65 por ciento”, dijo.

Confió en que “seguramente el gobierno de Estados Unidos así lo va a establecer, porque así nos lo han dicho, que va a haber un proceso de descuento y eso va a favorecer mucho a las empresas tan el mismo”.