Se abre grieta en distribuidor La Concordia a metros de donde explotó pipa

Ciudad de México. Esta tarde, una grieta geológica de grandes dimensiones se formó en el bajopuente La Concordia, en Iztapalapa, a escasos metros del sitio donde hace 20 días se volcó una pipa de gas.

La abertura, que en un inicio aparentaba ser un socavón, tiene 1.5 metros de radio, una proyección de agrietamiento de seis metros por una profundidad de dos, mientras que la trayectoria de la fractura alcanza 138 metros de extensión, de acuerdo con informes de la alcaldía.

Fueron automovilistas que circulaban por el distribuidor vial quienes alertaron sobre la oquedad, localizada en el costado derecho de la curva, justo en la incorporación de la carretera Los Reyes hacia la autopista México-Puebla.

Tras un recorrido por parte de la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz junto con personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, Protección Civil capitalina y direcciones generales de Gobierno; de Servicios Urbanos y de Protección Civil de la demarcación, aclararon que la afectación no corresponde a un socavón provocado por tuberías de agua o drenaje, sino a la trayectoria de escurrimientos pluviales que buscan cauce en esa zona.

El trazo ya se encuentra registrado en el Plan de Riesgos enviado a las Secretarías de Gobierno y de Obras de la Ciudad de México, a fin de que intervengan conforme al protocolo correspondiente, pues la primera evaluación apunta a que esta falla se activó debido a la tromba que cayó el pasado 27 de septiembre.

De manera preventiva, el sitio permanece acordonado para impedir el paso vehicular en tanto se realizan los trabajos pertinentes. Además, afirmaron que el fenómeno, “no tiene ninguna relación con los acontecimientos del pasado 10 de septiembre”.