Samuel García pide sacar de la investigación a esposa y suegro

El candidato del partido Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, solicitó que no se emprendan investigaciones por presuntos delitos electorales en contra de su familia política.

Esta mañana el político neoleonés dio una conferencia de prensa, en la que pidió que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), adscrita a la Fiscalía General de la República (FRG), cese las investigaciones en contra de sus familiares, pero en especial, las indagatorias contra su esposa Mariana Rodríguez, y su suegro, Jorge Gerardo Rodríguez.

“Es inaceptable lo que están haciendo en contra de la gente que quiero, por eso le exijo a la Fepade y a las autoridades que saquen a mi familia de esto, que saquen a Mariana de esto, que saquen al papá de Mariana de esto. De lo único que soy culpable es de ir 15 puntos arriba en las encuestas, la gente de Nuevo León sabe y por eso nos apoya”, apuntó en su cuenta de Twitter.

“El día de ayer en la noche estaba en una cena familiar y me entero, por medios, por redes, de un comunicado de la Fiscalía en el que se detalla que hay unas supuestas denuncias de unos supuestos ciudadanos y que se van a abrir unas supuestas carpetas que al día de hoy no conozco y que no conocemos y que no nos van a distraer”, insistió.

La conferencia de prensa estuvo encabezada por Dante Delgado, líder nacional del Movimiento Ciudadano, quien exigió este martes al Presidente Andrés Manuel López Obrador “sacar las manos” de la elección del norteño estado de Nuevo León, donde la FGR indaga no sólo a García Sepúlveda, si no también al candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adrián de la Garza, quienes compiten por la gubernatura.

“Le pedimos al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que saque las manos del proceso electoral, que se abstenga de violar la legislación electoral”, expresó el coordinador nacional del MC frente a la prensa en Monterrey, Nuevo León.

“El Presidente está aturdido, desquiciado, desesperado y se mete a temas que están prohibidos expresamente por la ley”, subrayó Delgado.

En la ya conocida “mañanera” del Jefe del Ejecutivo federal afirmó que “está metiendo las manos” en estas elecciones, pero que no tiene preocupación por hacerlo o por ser amonestado al respecto, pues son denuncias sobre delitos electorales que deben investigarse, y con ello, garantizar que los próximos comicios sean democráticos y libres de corrupción.

“Es mi obligación denunciar el fraude, es un mal que aqueja a la nación el fraude electoral”, justificó el Presidente.

De hecho, López Obrador defendió su postura respecto a la elección al volver a exhibir las “tarjetas rosas” de Adrián de la Garza, actual Alcalde de Monterrey, con las que pretende entregar dinero si es que gana las elecciones.

También explicó que no ha sido notificado de manera formal por parte de la Fiscalía y que se enteró del proceso que se está abriendo en su contra gracias a las redes sociales y los medios de comunicación.

Fuente: Sin Embargo