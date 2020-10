Salinas Pliego se dice “de buenas” y ofrece regalar un millón. Paga mejor tus impuestos, le reclaman

El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, informó en su cuenta de Twitter que regalaría un millón de pesos, ya que “amaneció de buenas”.

A través de la plataforma publicó el mensaje pidiendo a los usuarios que votaran por la forma de repartición que les pareciera mejor.

El empresario colocó tres opciones: repartir mil pesos entre mil personas, cinco mil pesos entre 200 personas o 10 mil pesos entre 100 personas.

“#BuenosDiasATodos, ya es fin de semana y me siento muy bien. Hoy me desperté con las ganas de REGALAR un millón de pesos, aquí en Twitter, transferido a su App de @BancoAzteca (si no la tienen descárguenla a su cel), necesito que me ayuden a pensar cómo los reparto”, se lee en la publicación que posteó cerca de las 10:00 horas.

En su tuit precisó que el dinero sería transferido a las cuentas de Banco Azteca de quienes resulten ganadores, por lo que apuntó que si las personas desean participar, deben tener por fuerza una cuenta en la institución bancaria.

Ante la intención del presidente de Grupo Salinas, cientos de usuarios comenzaron a preguntar cómo podían participar en el sorteo. Sin embargo, Ricardo Salinas aún no ha sido aclarado cuál será el proceso para ganar.

“Buenos Días Don Ricardo mi suguerencia es que sea una frase o la rima por los festejos del día los muertos. Que sea de Elektra, o un dibujo también de las tiendas echo Por adolescentes o niños y que sus papás administren su premio. Saludos”, sugirió el usuario @gilbert93927656.

“Yo solo amanecí hoy con ganas de regalarles $1,000,000, no me lo hagan tan complicado”, respondió Salinas.

Otros, respondieron de maneras irónicas a la propuesta del empresario y le pidieron que mejor pagara sus impuestos o que donara el dinero a fundaciones de salud.

“Yo le doy una mejor idea. Existen varios asociaciones de rescate animal. Donelos a esas asociaciones. El dinero que sea utilizado para un bien. Para poder rescatar vida y darles un poco de tiempo digno a los animalitos maltratados”, escribió el usuario Armando Corona.

Grupo Elektra deberá pagar 18 mil 455 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por Impuesto sobre la Renta.

La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó hoy el pago que la empresa tendrá que realizar por “infracciones” que, de acuerdo con Proceso, registró entre 2008 y 2012.

“Se determinó que la autoridad fundó y motivó debidamente la multa impuesta, ya que señaló la conducta infractora, así como los preceptos legales y que se contemplan los supuestos de las infracciones. Además, la multa no resulta excesiva, pues corresponde a la mínima establecida en la ley”, determino hoy el Magistrado Guillermo Vals Esponda citado por el semanario.

Grupo Elektra tendrá que pagar créditos fiscales de 5 mil 737 millones 143 mil pesos y 10 mil 019 millones 975 mil pesos, además de actualizaciones y multas, por los que el monto final será de 18 mil 455 millones 177 mil pesos.

Sin embargo, la sentencia no es definitiva ya que Elektra puede impugnarla o llevar el asunto a la Suprema Corte de Justicia.

La resolución se suma a la que el TFJA emitió también este mes y que obliga a Grupo Elektra a pagar al SAT un crédito fiscal de más de 2 mil millones de pesos, “derivado de una operación de 2010 relacionada con la empresa Mexicana de Aviación”, según informó la revista Proceso el 14 de octubre.

Por el suceso, la frase “Banco Azteca” se posicionó en la lista de trending topic de Twitter México.

En la votación, que contó con 14 mil 599 votos, ganó la opción de repartir 10 mil pesos entre 10 personas. La publicación ya cuenta con dos mil “me gusta”, 840 retuits y más de dos mil 600 comentarios.

Fuente: Sin Embargo