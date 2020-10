Salinas Pliego dice que le costaron 1,300 pesos las medicinas para tratar COVID; “no compartiré receta”

Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, aseguró hoy que su tratamiento para combatir a la COVID-19 le costó mil 300 pesos y que no tuvo que ir al hospital.

“Buenos días. Me han preguntado mucho por lo que tomé como tratamiento para el COVID-19. La receta por respeto y seguridad para todos no la compartiré, el costo de las medicinas sí: Ya pregunté y fueron mil 300 pesos y no, no fui a ningún hospital”, escribió el empresario en redes sociales.

El viernes 23 de octubre, Ricardo Salinas Pliego aseguró que para él estar enfermo de COVID-19 ha sido como pasar por “una gripa” y ahora se siente “como si nada”.

El presidente de Grupo Salinas, quien ha desafiado los llamados de las autoridades mexicanas a quedarse en casa por la pandemia, informó el 14 de octubre que dio positivo a COVID-19.

fuente: Sin Embargo