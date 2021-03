Salgado Macedonio dice ser víctima de linchamiento político y tener “la cara en alto”

En su arranque de campaña a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio dijo ser víctima de una campaña de linchamiento político y mediático “sin precedente”.

En un acto ante 800 simpatizantes, el candidato de Morena, denunciado por violación, afirmó ser un luchador social, tener la cara en alto y la conciencia tranquila, además de calidad moral para hablarle “de frente al pueblo”.

De ganar la elección de junio próximo, se comprometió a tener un gabinete con paridad de género y dar más presupuesto a programas sociales que beneficien y empoderen a todas las mujeres.

Salomón Jara, delegado de Morena en Guerrero, dijo que los precandidatos Luis Walton y Beatriz Mojica se unirán a la campaña, tras aceptar el resultado de la encuesta.

La mañana de este sábado, con un retraso de una semana, tan como se había planeado, Félix Salgado Macedonio, candidato a la gubernatura por Morena, inició su campaña en la colonia Zapata de Acapulco.

Ante aproximadamente 800 personas, que fueron convocadas el viernes por la noche para acompañarlo en su arranque de campaña para la gubernatura guerrerense, aseguró que fue víctima de una campaña de linchamiento por poderes fácticos, cuya principal obsesión es evitar el avance de la cuarta transformación.

“He sido objeto de un linchamiento político y mediático sin precedente alguno en la historia de México, auspiciado y patrocinado por poderes fácticos e intereses oscuros, cuya principal obsesión es evitar el avance de la Cuarta Transformación, movimiento impulsado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador”, manifestó.

Salgado Macedonio llamo a todos sus seguidores a cerrar filas ante este proyecto que busca transformar Guerrero.

A sus adversarios políticos les ofreció una campaña de respeto: “No voy a hablar mal de nadie, sé que hay mujeres que están participando por la gubernatura y mi reconocimiento, no voy a denostar a ningún candidato o candidata”.

El candidato de Morena para Guerrero afirmó que es un luchador social y que tiene la cara en alto y la conciencia tranquila.

Aseguró que, además, cuenta con la calidad moral que le permite hablar de frente al pueblo.

Salgado Macedonio reiteró que por ser un luchador social tiene como respuesta “la calumnia, difamación y denostación por parte de quienes están en contra de la democracia”.

Aseguró que, en caso de ganar, su gobierno se caracterizará por la equidad de género, de modo que 50% de los puestos serán para mujeres, pues representan la mitad de la población y, junto con los jóvenes, son el motor de la Cuarta Transformación.

Apuntó que su campaña será austera y no habrá camionetas blindadas.

El candidato morenista afirmó que la transformación de México comenzó con los guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, a quienes les hizo un reconocimiento.

Además, Salgado Macedonio ofreció regir su campaña con los tres principios de Morena: no mentir, no robar y no traicionar.

Por su parte, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Salomón Jara Cruz, informó que los otros precandidatos del partido a la gubernatura, Luis Walton y Beatriz Mojica Morga, aceptaron los resultados de la encuesta y pronto se van a incorporar a la campaña.