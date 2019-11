“Sabíamos que no habría crecimiento”, afirma Slim y minimiza la recesión

Ante la recesión técnica en la que estuvo el país en el primer semestre del año, el empresario Carlos Slim Helú afirmó que se sabía que con el cambio de administración no habría un crecimiento económico; sin embargo, reconoció que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sentado las bases para unas finanzas públicas sanas.

Al término de la presentación del Plan Nacional de Infraestructura en Palacio Nacional, Slim indicó en entrevista que no es importante si el país entra o no en recesión, sino que siga llegando la inversión.

“No sé qué es eso, no creció este año, como dije, no era importante que creciera, ya sabíamos que no habría crecimiento, entonces se sentaron las bases con unas finanzas públicas, mucha disciplina por parte del sector público, no subió la deuda, no hay déficit fiscal, la inflación bajó, entonces están sentadas las bases, creo una gran confianza para la inversión financiera”, dijo.

Resaltó que este año fue de un nuevo gobierno, mismo que llegó con nuevos proyectos que se han ido presentando, “nuevas situaciones y lo trascendente no era si este año crecíamos, 0.5, 0.4 o 0.8, sino que se sentaran las bases para lo que hoy se plantea, gracias al trabajo del sector privado y el gobierno”.

Slim dijo que lo positivo de la nueva administración es que la inflación bajó de 4.80 a 3.00, “el segundo, ya este gobierno dio muestra de que su estrategia es mantener finanzas públicas sanas durante todo el sexenio, con estas tasas de inflación bajas, al que beneficia es a quien menos tiene, sus aumentos salariales son en términos reales no se los come la inflación”.

“Entonces tener esta inflación baja, permite tener tasas de interés bajas, y ayudan al financiamiento de todas las obras, entonces, lo más importante es que se concluye este año con este gran acuerdo con el gobierno”, aseguró.