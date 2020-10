“Sabe muy bien el país que quiere destruir, pero no sabe el país que quiere construir”: Loret acerca de AMLO

Mediante un video publicado en Latinus, a bordo de un “barco pirata” —ganado en un rifa de “El Institute for the volvin the stolen to the people” en Estados Unidos—, el conductor Víctor Trujillo, mejor conocido como Brozo, platica con el periodista Carlos Loret de Mola sobre el primer debate presidencial entre el Presidente Donald Trump y el candidato democráta Jose Biden.

En las escenas y en el título del video se observa que se encuentran en Miami.

Durante esta navegación y al grito de “periodista en el puente”, los comunicadores concuerdan en que el debate no reflejó la diversidad que existe en el país; contrario a ello, se apreciaron a “tres hombres mayores gritándose e interrumpiéndose”, “hay tan poco tiempo que Trump puede salirse con la suya”.

Encargado de Aduanas arremete contra Brozo y Loret en Twitter

Por su parte, Loret criticó la participación de JoeBiden a quien describió como “pan sin sal” debido a que no “no entusiasma a nadie, no articula bien una idea y está tratando de defender una ventaja en las encuestas que se estrecha y estrecha cada vez más”.

Al respecto, agregó que lo mejor que ha hecho Joe Biden por los hispanos es cantar “Despacito”. Mientras, Brozo destacó que el candidato democráta es “es una ráfaga de luz que dejó (Barack) Obama”.

Con viento en popa, los comunicadores hicieron un recuento sobre los funcionarios de la 4T que han presentado sus renuncias como titulares de dependencias gubernamentales, entre ellos Germán Martínez (del IMSS), Carlos Urzúa (de la SHCP), Víctor Toledo (de la Semarnat) y Jaime Cárdenas (del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado). También abordaron el tema de la extinción de los fideicomisos, donde áreas como la ciencia, la educación, el deporte y la cultura se ven afectados.

Finalmente, Brozo y Loret se cuestionan sobre cuál es el objetivo de acabar con un país, a lo que Loret destacó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador “tiene un plan de destrución, pero no ha sido capaz de mostrar un plan de construcción”, “sabe muy bien el país que quiere destruir, (pero) no sabe el país que quiere construir”.