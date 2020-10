Rocío Nahle reveló que CFE analiza construir “micro planta nuclear” en Baja California

Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener) informó durante su comparecencia en el Senado de la República que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) analiza construir una pequeña planta de energía nuclear en Baja California.

Así lo expresó este lunes 26 de octubre la ingeniera química de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ):

“¿Queremos más energía nuclear? Sí, yo soy una convencida. CFE está haciendo un análisis para una microplanta” , adelantó la secretaria federal. La secretaria de Energía de México, Rocío Nahle, informó de la posible construcción de una nueva planta nuclear (Foto: Reuters / Carlos Jasso)

De este modo, especificó que la empresa productiva para el Estado, a cargo de Manuel Bartlett, espera obtener los resultados adecuados para emprender este proyecto que eficientará la distribución de la red eléctrica en el estado fronterizo. En este punto, cabe recordar que dadas las condiciones peninsulares de Baja California, el suministro energético se complica.

Asimismo, Nahle García abundó en la eficacia de estas plantas, tanto en la alimentación energética constante como en la seguridad que representa. En este sentido explicó que Estados Unidos, el líder mundial del ramo, presume tener 40 plantas nucleares.

Estados Unidos, en una forma muy frecuente, presume ser líder nuclear y sí, tiene 40 terminales nucleares. Es continua y segura, efectiva y la tenemos a un lado, ya es tiempo de que en México se hable de la energía nuclear. Era un tema que se tenía vetado y es una energía muy benéfica

De acuerdo con las estimaciones oficiales, el costo de un reactor con una capacidad instalada de 1,400 MegaWatts (MW) sería de USD 7,000 millones, mismos que tendrán una vida útil de aproximadamente 60 años. AMLO defendió a la CFE en el sector eléctrico (Foto: Presidencia de México)

Esta declaración por parte de la secretaria federal abona al discurso de la administración de Andrés Manuel López Obrador, quien procurará establecer condiciones de proteccionismo a la CFE para poder garantizar el abasto eléctrico en toda la república a costos bajos para los usuarios.

De hecho, durante la conferencia matutina de este lunes, el jefe del ejecutivo federal precisó que esto no le cierra las puertas a la inversión extranjera, sino que propicia el acceso a las personas que viven en las zonas más desfavorecidas del país.

“ ¿Qué pasó en los sexenios anteriores en cuanto al precio de la luz, al precio de las gasolinas? Constantemente aumentaba el precio de la luz, había gasolinazos, porque predominaban las privadas ; entonces, ahora lo que estamos haciendo es poniendo orden. Por eso me llama la atención, ahora sí que es un timbre de orgullo que digan que estamos protegiendo a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex; pero sí para eso me pagan, no me pagan para proteger a Repsol o a Shell o a Iberdrola ”, manifestó AMLO. Manuel Bartlett, director de la CFE, fue elegido por AMLO (Foto: EFE / Mario Guzmán)

También hizo una remembranza de largo aliento, en la que recordó cuando el presidente Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica en 1960.

“ ¿Saben por qué, entre otras cosas? Porque las empresas privadas no querían ir a electrificar los pueblos, porque no era negocio . Es como lo del internet de ahora, que no hay internet en los pueblos apartados porque no es negocio, por eso va a haber internet gratuito para todos, ya lo estamos instalando en todo el país. Pero la empresa privada, ¿dónde va a poner sus antenas para que haya internet? pues en las grandes ciudades, donde hay clientes ”, recordó el tabasqueño.

Por su cuenta, la CFE no ha especificado el avance del proceso en el que se encuentran los estudios, así como la ubicación de dicha planta. No obstante, la agenda política de la 4T ha optado por favorecer el sector energético tanto con Pemex como con la comisión que dirige Bartlett Díaz.

Fuente: Infobae