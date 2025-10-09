Roberto Velasco es nombrado subsecretario para América del Norte de la SRE; agradece a Sheinbaum la confianza

¿Por qué es importante? Porque con su experiencia como jefe de la Unidad para América del Norte fortalecerá los lazos con EU y Canadá,

La tarde de este jueves, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que Roberto Velasco Álvarez fue designado como subsecretario para América del Norte de la Cancillería. El nombramiento fue entregado en oficio al Senado de la República para su ratificación.

A través de un comunicado, la SRE indicó que se está a la espera de que la Comisión de Relaciones Exteriores determine la fecha de comparecencia del funcionario para que exponga su propuesta de trabajo y responda a las preguntas de los legisladores.

“El día de hoy, el Senado de la República recibió el oficio de la presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, con el nombramiento del C. Roberto Velasco Álvarez como subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, se puede leer en la misiva.

A través de sus redes sociales, Velasco Álvarez extendió sus agradecimientos a la presidenta Claudia Sheinbaum y al titular de la SRE, Juan Ramón de la Fuente, por la confianza para coordinar las labores de la Cancillería en América del Norte.

“Seguiré desempeñándome con lealtad, profesionalismo y entrega a la defensa de nuestra comunidad y de la soberanía de México”, escribió.

Al final de su mensaje, señaló que de ser ratificado por el Senado, trabajara de manera estrecha con los legisladores para “continuar fortaleciendo nuestros lazos con Estados Unidos y Canadá” sobre la base de los principios de política exterior.

¿Quién es Roberto Velasco Álvarez?

Roberto Velasco Álvarez, actual jefe de la Unidad para América del Norte, es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago, donde fue editor en jefe de Chicago Policy Review.

En la ficha expuesta por el Gobierno federal, recuerda que ocupó cargos dentro de la Secretaría de Economía (SE), la administración local de la Ciudad de México y la Asamblea Legislativa. Del 2018 al 2020 ostentó el cargo de Director General de Comunicación Social de la SRE.