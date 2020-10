Roberto, de 91 años, da el número de su token por teléfono. Le roban sus ahorros: 355 mil pesos

Un hombre de 91 años de edad denunció haber sido objeto de un fraude en el que le robaron 355 mil pesos, producto de sus ahorros, durante una llamada telefónica supuestamente de la institución financiera Scotia Bank.

Se trata del señor Roberto, un hombre de la tercera edad, que decidió compartir en un video su experiencia.

“Soy Roberto, y les vengo a comunicar que tuve un robo en el banco Scotia Bank hace dos meses y me robaron 355 mil pesos de mi cuenta que yo tenía. Me decían que en dos meses me lo iban a regresar y no me regresaron nada. Se los comunico para que tengan cuidado”, dice el hombre a través de la videograbación difundida por El Universal.

De acuerdo con el medio, quien se dio a la tarea de entrevistar a la familia de don Roberto, el fraude ocurrió en agosto pasado, justo después de que el dinero fuera movido a una cuenta de débito, producto de la venta de una propiedad y otros ahorros.

#Video 📹 Adulto mayor, víctima de llamada falsa de su banco: le roban ¡355 mil pesos! https://t.co/yyVg6xgehY pic.twitter.com/c2s0u9ltlC — El Universal (@El_Universal_Mx) October 28, 2020

A decir de El Universal, el señor Roberto accedió a compartir sus números de token, ya que las personas que le llamaron contaban con su usuario y contraseña, lo cual le dio confianza para facilitar la clave.

Una vez que se percataron del robo, acudieron a una sucursal en Querétaro, estado donde radica el señor Roberto, para exponer su caso. Ahí, el gerente le explicó que había una posibilidad para recuperar el dinero; empero, cuando el adulto mayor redactó cómo ocurrió el fraude, la institución señaló que el reclamo no procedía.

Fuente: Sin Embargo