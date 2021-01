Riggs revela “contrabando” de medicamento para salvar a una prima que contrajo COVID-19

El presidente de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el diputado panista Miguel Alonso Riggs, reveló que tuvo que “contrabandear” desde Estados Unidos cinco ampolletas del medicamento antiviral Remdesivir para salvar la vida a una de sus primas enferma de coronavirus o COVID-19.

En sus palabras. “No hallábamos qué hacer… ¿saben qué hice yo… Miguel Riggs? Me subí a mi troca, como dicen aquí a mi camioneta, manejé al Paso, Texas, fui y compré el medicamento y me lo traje, sí quieren ustedes de contrabando, pero ¡me lo traje!, pero hice todo lo posible por salvarle la vida de mi prima María Alejandra. Cinco ampolletas, se las aplicaron, ¿saben qué? hoy mi prima hermana vive. No es un dato más en la estadística de mexicanas y mexicanos muertos. Hoy vive, yo se lo puedo atribuir a la aplicación de este medicamento. Yo no soy un científico, no tengo la capacidad médica para decirles, pero sí se los digo que hasta cierto punto, me siento medio inútil por no haber propuesto un punto de acuerdo en torno a este medicamento”, narró Miguel Alonso Riggs.

La anécdota salió a relucir durante el debate de un punto de acuerdo presentado por la senadora panista, Lilly Téllez, en donde se buscaba que el Congreso de la Unión exhortara a la Secretaría de Salud y a la COFEPRIS, para que otorgue la autorización del uso de Remdesivir en el tratamiento contra la enfermedad.

Al respecto, distintos diputados y senadores cercanos a la Cuarta Transformación se opusieron bajo el argumento de que ellos no cuentan con las bases científicas necesarias para avalar este exhorto. Indicaron que se necesitan elementos técnicos para hacer este tipo de llamados.