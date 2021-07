Ricardo Monreal reitera que estará en la boleta presidencial 2024: “espero que con Morena”

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, aseguró que estará en la boleta presidencial para los comicios electorales 2024.

En entrevista con Joaquín López Dóriga, Ricardo Monreal destacó que buscará estar en la boleta presidencial con el partido Morena.

“Voy a estar puntal a la cita, voy a ser un hombre que se inscriba en la boleta y hasta ahora mi decisión firme es luchar dentro de Morena a la buena y por la vía limpia”

RICARDO MONREAL, SENADOR DE MORENA

Ricardo Monreal desea suceder a AMLO

El senador Ricardo Monreal aseveró que desea ser candidato de Morena, ganar la presidencia de la república y suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Soy un aspirante normal, no un ambicioso vulgar, me he preparado para esto muchos años y a pesar de que la campaña anticipada te genera mucho ruido y mucha descalificación voy a estar ahí, puntual a la cita”

RICARDO MONREAL, SENADOR DE MORENA

Monreal crítica campañas presidenciales anticipadas

Sin embargo, Ricardo Monreal no detalló si buscará estar en la boleta presidencial con algún otro partido, tras los “destapes” del presidente AMLO.

Ricardo Monreal destacó que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tiene una diferencia especial por el presidente AMLO, pero él no se ofende por eso.

Respecto a que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y Claudia Sheinbaum comiencen a trabajar para ser candidatos presidenciales, Monreal dijo que no copiará ese modelo.

“No voy a copiarle ni a la jefa de gobierno, ni al canciller su estrategia de anticiparse a la candidatura presidencial. Es más, creo que pueden ser denunciados por campañas anticipadas”

RICARDO MONREAL, SENADOR DE MORENA

Ricardo Monreal no está de acuerdo en elegir a candidatos con encuesta

El 14 de julio, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, anunció que el candidato presidencial del partido será elegido por medio de una encuesta.

Al respecto, Ricardo Monreal opinó que el mecanismo de encuesta está desgastado y agotado, además generó una gran inconformidad en la base militante de Morena”.

En su momento, Ricardo Monreal propondrá que el candidato no sea elegido mediante una encuesta elaborada por el propio partido Morena.

