Reyes Rodríguez declinará a presidencia del TEPJF; llama a nueva elección

Luego de haber sido designado presidente de la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante la sesión de dicho organismo el 4 de agosto, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón presentó esta tarde su renuncia ya que su designación “no se tomó con todos y todas presentes y ejerciendo su voto”.

“Me toca estar a la altura de mi tiempo. Me toca incidir en la reconciliación y la concordia interna. Para ello, voy a dar un paso a un lado para que el tribunal camine hacia adelante. Declinaré presidir este tribunal constitucional para que, en un proceso claro y transparente, entre todos y todas las integrantes de este órgano, podamos elegir a quien lo presida. Es por estas razones que presentaré mi renuncia a la presidencia que emanó de la sesión pública del pasado 4 de agosto”, señaló en una carta difundida esta tarde a través de sus redes sociales.

El magistrado señaló que era importante reconocer que la decisión de designarlo como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si bien por mayoría, fue decisión tomada en ausencia de dos magistraturas, la de José Luis Vargas y la de Mónica Soto.

Por lo que destacó que “un órgano colegiado debe cuidar siempre que en sus decisiones participen todos sus integrantes, pues es una regla clave en la democracia para legitimar sus resultados”.

“Y eso se requiere en la elección del nuevo presidente o presidenta del Tribunal Electoral. Esa voz colectiva del tribunal se afianza nuestra autoridad y nuestra legitimidad. Esa voz colectiva estuvo mayoritariamente presente cuando se tomó la decisión de designarse como presidente. Sin embargo, no se tomó con todos y todas las presentes y ejerciendo su voto. La presidencia tiene que nacer del amplio consenso de quienes integran al tribunal y es un proceso que incluya las voces de todas las y los magistrados que integran el pleno. Desafortunadamente esto no se dio en la sesión pasada, la cual no es sino una muestra más de que el tribunal electoral pasa por una situación en la que es necesaria la reconciliación”.

Rodríguez Mondragón agregó que la crisis en la Sala Superior es el resultado de una cadena de acontecimientos que sin duda, ha puesto aprueba la independencia e imparcialidad de este tribunal. Por lo que hizo un llamado para que en conjunto se fortalezca la institución.

“Lo que propongo es ver hacia el futuro y abrir el debate y la deliberación para que el el TEPJF pueda contar con un mejor andamiaje regulatorio para su toma de decisiones. Parte de los conflictos internos que hoy tenemos están asociados a la falta de reglas claras en la administración y toma de decisiones. Lo que propongo es la creación de una comisión de reconstrucción institucional que tenga como objetivo una revisión de los procesos y, la emisión de reglas claras, respecto del gobierno interno del tribunal, que fortalezca las reglas de colegialidad y sobre todo que contribuya a fortalecer la independencia judicial, alineando nuestros objetivos a la reciente reforma judicial”.

La renuncia de Reyes se da apenas a cinco días de haber sido nombrado presidente y tras encabezar su primer evento público bajo este cargo esta mañana.

MILENIO confirmó que la carta de renuncia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón se dio tras la reunión de esta tarde con el magistrado José Luis Vargas y el resto de las y los integrantes de la Sala Superior.

Después de las reuniones con el ministro presidente Arturo Zaldívar, ambas partes se comprometieron a generar un acuerdo de consenso, que reconocieron, no podía implicar mantener las decisiones mayoritarias del pasado miércoles.

La Sala Superior definirá en las próximas horas si someten a votación una tercera magistratura de consenso para ocupar la presidencia hasta el 2024 o se nombraría una presidencia interina hasta concluir las impugnaciones del proceso electoral, que por norma y ante la renuncia de Rodríguez Mondragón deberá asumir Janine Otálora en su calidad de decana.

