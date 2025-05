Revisión anticipada del T-MEC dará certidumbre a inversionistas

Ciudad de México. La revisión anticipada del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para el segundo semestre de este año, dará claridad y certidumbre tanto a inversionistas como a consumidores, aseguró Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía (SE).

Luego de un evento de la campaña Hecho en México, el funcionario detalló que, de acuerdo con sus estimaciones, en la segunda mitad de este 2025 comenzarán las pláticas con los funcionarios estadunidenses con miras a que la revisión oficial, planteada originalmente para mediados de 2026, sean lo más pronto posible.

“Es decir, que nos pongamos de acuerdo pronto. Mientras más rápido se reduzca la incertidumbre es mejor para la inversión y para nuestra vida cotidiana. De manera que para el inversionista, para el consumidor, para todas y para todos, sea mucho más fácil y claro y más rápido y no tengamos incertidumbre prolongada”, apuntó.

Respecto al tono que han tenido las conversaciones con sus pares estadunidenses, el titular de la SE aseguró que ha sido “bueno”, pero aceptó que ha habido y seguirá habiendo puntos de diferencia.

“De parte del secretario de Comercio de EU (Howard Lutnick) yo he encontrado una persona razonable, una persona que escucha argumentos, puede que no esté de acuerdo, pero nos escucha, toma nota y en lo que ha podido ha facilitado este diálogo. Hoy la mayor parte de nuestro comercio no tiene aranceles entre México y Estados Unidos. Aún hay muchos temas que atender y estoy visitando Washington con mucha frecuencia”, dijo.

Sobre los aranceles al acero y aluminio, informó que el gobierno mexicano está esperando al sistema de EU que va a establecer el descuento o reducción de tarifas para componentes de Estados Unidos: “Es algo que estamos esperando que ocurra pronto”.

Movilidad

Este martes Ebrard anunció la incorporación de las tarjetas Stori, Kapital Bank y Banco Dondé a la campaña Hecho en México, al tiempo que se presentó la nueva tarjeta Movimex del gobierno del Estado de México.

Esta iniciativa forma parte del impulso del gobierno federal para promover productos y servicios con identidad nacional.

Destacó que actualmente sólo el 37 por ciento de la población tiene acceso al crédito, lo cual ha provocado un sistema estructuralmente desigual e injusto, por lo que este es un paso para llegar al objetivo de 100 por ciento.