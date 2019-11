Revelar nombre de militar que encabezó operativo en Culiacán violó siete leyes

El revelar el nombre del responsable del Operativo Culiacán en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador se violaron varias leyes, afirmó el analista y consultor especializado en Uso de la Fuerza y Derechos Humanos, Daniel Gómez-Tagle, informó Excélsior.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, Gómez-Tagle precisó que se violaron varias leyes. “Primero la Ley General de Transparencia. El artículo 113 fracción quinta que dice que como información reservada se clasifica aquella que puede poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física. La responsabilidad está en el artículo 24 de esa ley. Los sujetos obligados deben proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial”, señaló.

Indicó que también se violó la Ley Federal de Responsabilidades que menciona que “es obligación mantener la información con reserva o secrecía conforme lo determinen las leyes”, explicó.

Gómez Tagle detalló que, al colocar el nombre del militar en la esfera pública, “esa persona entra dentro del supuesto del artículo seis de la Ley General de Víctimas y aplica el artículo 40, fracción tercera que dice toda información o actividad administrativa relacionada con la protección de personas debe ser reservada”.

Además, también se violó de la Ley de Seguridad Nacional, que dijo, “también es gravísimo, por la participación de todas las dependencias”, mencionó.

Al referirse a que el General Secretario, Luis Cresencio Sandoval se vio obligado a revelar el nombre del oficial al cargo del Operativo Culiacán, Daniel Gomez-Tagle dijo que lo pudo haber señalado sólo como Juan ‘N’, pero destacó que lo preocupante de este asunto es que o no hay conocimiento de las leyes o no se respetan.

“Lo que me parece verdaderamente preocupante en el tema específico del Operativo Culiacán, es la legislación. O no hay conocimiento o no hay respeto por las leyes”, afirmó.

Indicó que lo ocurrido en Culiacán “es gravísimo, no sólo por la protección de la persona que está siendo expuesta a los medios y al crimen organizado, sino porque nos habla de que no hay una coordinación jurídica, no hay una estructura”, afirmó.