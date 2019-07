Revelan video inédito de las últimos días del ‘Chapo’ en México

En sus últimos días en México dentro del penal de máxima seguridad de Ciudad Juárez, Chihuahua, el “Chapo” Guzmán intentó gestionar ante autoridades más horas de sueño e interacción humana, de acuerdo con un video inédito difundido por la agencia Notimex.

En la segunda entrega de este material, Joaquín Guzmán aparece en su habitación del Cefereso No. 9 de Ciudad Juárez en compañía de Eduardo Guerrero Durán, quien en ese entonces se desempañaba como titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

Guerrero Durán era considerado como el auténtico “custodio” de Guzmán Loera y en entrevista reveló que el capo aseguraba que “se portaba bien” y que no entendía las intensas medidas de seguridad a su alrededor.

El exfuncionario federal indicó que el traslado del “Chapo” a Ciudad Juárez fue porque autoridades penitenciarias detectaron la construcción de un nuevo túnel en la periferia penal del Altiplano en el Estado de México, por lo que se solicitó su extracción inmediata.

“El Chapo” Guzmán llegó Ciudad Juárez, Chihuahua, el 8 de mayo de 2016. Apenas en enero de ese mismo año el narcotraficante había sido recapturado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, luego de su fuga del 15 de julio de 2015 del penal del Altiplano.

“Eso es otra cosa”, responde ‘El Chapo’ a cuestionamientos por fugas

En el video inédito difundido por Notimex, Guzmán Loera expone a Guerrero Durán algunas de sus quejas respecto a las condiciones de su reclusión.

“Usted sabe de mi comportamiento y eso, para que le explique aquí al titular para… pues… si yo no cumplo con mi comportamiento y no cumplo con el reglamento…”

—La bronca es que te has ido dos veces –señala Guerrero Durán.

—Bueno, pero eso es otra cosa –contesta Guzmán Loera.

—No, ¿cómo que otra cosa? Para eso son las medidas de seguridad.

—¡Ah, no!, la seguridad, yo no estoy diciendo que no haiga (sic) –explica el narcotraficante.

Otra queja del “Chapo” fueron las pocas horas de sueño, pues acusó que tenía que cumplir con 14 pases de lista al día.

En su exposición, el narcotraficante solicitó a Guerrero Durán reducir el número de presentaciones ante custodios e hizo un exhorto a que el último pase del día fuera a las 22:00 horas, para así tener más horas de reposo antes de su primera cita del día a las 5:00 horas.

Joaquín Guzmán Loera fue extraditado a Estados Unidos (EU) el 19 de enero de 2017.

Este miércoles 17 de julio, un juez de la corte federal de distrito en Brooklyn, Nueva York, lo sentenció a cadena perpetua más 30 años de prisión.

Fuente: Excelsior