Revelan primera foto del Mayo Zambada tras su detención en EU

Con una camisa a cuadros desabrochada, que permite observar una venda en el lado derecho del pecho, mientras observa hacia un lado, es la primera foto de Ismael el Mayo Zambada luego de su detención en Estados Unidos.

En la imagen, el líder del Cártel de Sinaloa se ve sentado con el cabello cano alborotado y su peculiar bigote negro.

El Mayo Zambada fue detenido este jueves en un aeropuerto de El Paso, Texas cuando llegaba en un avión junto con Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán y hermano de Ovidio.

Las fuerzas de seguridad estadounidenses arrestaron a dos altos líderes del poderoso Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones delictivas más dominantes en México, informó el jueves el Departamento de Justicia.

La fiscal general de EU, Merrick Garland, confirmó la detención y dijo que ambos hombres enfrentan múltiples cargos en Estados Unidos por liderar las operaciones criminales del Cártel, incluidas sus letales redes de fabricación y tráfico de fentanilo.

“El Mayo y Guzmán López se suman a una lista cada vez mayor de líderes y asociados del Cártel de Sinaloa a quienes el Departamento de Justicia está responsabilizando en Estados Unidos. Entre ellos se encuentran el otro cofundador del Cártel, Joaquín Guzmán Loera, o El Chapo; otro de los hijos de el Chapo y supuesto líder del Cártel, Ovidio Guzmán López; y el supuesto sicario principal del Cártel, Néstor Isidro Pérez Salas, o “El Nini, indicó

“El fentanilo es la amenaza de drogas más letal que nuestro país haya enfrentado jamás, y el Departamento de Justicia no descansará hasta que cada líder, miembro y asociado de los cárteles responsables de envenenar nuestras comunidades rinda cuentas”.

EL FBI dio a conocer que en conjunto con la DEA realizaron el operativo para detenerlos.

Medios estadounidenses como el The New York Times aseguró que no se trató de una detención, sino que el Mayo y Joaquín Guzmán López se entregaron a las autoridades de ese país.