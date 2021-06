Revela Zaldívar que votará en la consulta extraordinaria del transitorio que amplía su mandato

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), detalló que la consulta extraordinaria a la que convocará para decidir si es constitucional o no la ampliación de mandato es para evitar un daño al Poder Judicial.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula, Zaldívar Lelo de Larrea apuntó que esta consulta la presentará a los demás ministros el próximo lunes, la cual podría decidirse en julio y agosto.

La tomé (la decisión sobre la consulta extraordinaria) para que no se siga alargando la determinación de este asunto, porque creo que ya está empezando a afectar la respetabilidad y el prestigio del Poder Judicial de manera injusta e indebida”, dijo.

“Se me ha querido presionar de mil maneras para que haga algo fuera de los cauces institucionales, que los estoy respetando y tomando la medida más expedita para que el Pleno resuelva el tema”, aseveró.

El Diario Oficial de la Federación (DOF) promulgó el lunes la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, que incluye el polémico artículo 13 transitorio que extiende la gestión de Zaldívar de 2022 a 2024, lo que muchos juristas y analistas han considerado como inconstitucional.

“Yo dije que actuaría dentro de los cauces legales, en su debido momento y con los instrumentos acordes a derecho. Esto no es si rechazo o no la ampliación, esta es una ley vigente emanada del Congreso de la Unión, que no tiene que ver nada más conmigo”, destacó.

El ministro presidente de la Suprema Corte apuntó que no hay impedimento para que participe en la consulta extraordinaria que promoverá, por lo que confirmó que sí podría votar en este tema.

“Se ha considerado que no hay impedimento (para que vote), primero porque no hay partes y segundo porque lo que se se busca es velar por la autonomía e independencia judicial las cuales tengo la obligación de proteger como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal; en la consulta a trámite si participaré, creo que no cabe en los impedimentos y que tengo la tengo la obligación constitucional de pronunciarme”, explicó.

“En la sesión correspondiente los ministros pueden considerar que yo estoy impedido para votar, pero reitero que no hay impedimento, sería algo irregular, atípico, que se excusara de participar al presidente de la Corte en la defensa de la independencia del Poder Judicial”, recalcó.