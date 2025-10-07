Revela Fiscalía CDMX haber recibido 18 denuncias por falsas amenazas de bomba en la UNAM

Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que se han recibido 18 denuncias por las falsas amenazas de bombas en distintas instalaciones de la UNAM.

La dependencia aseguró que se tienen avances importantes en las investigaciones, incluso con la identificación de probables responsables, que ya han sido citados a declarar.

Apuntó que de acuerdo con el Código Penal capitalino los responsables de estas amenazas pueden obtener de entre uno a tres años de prisión, pero se está analizando si se configura algún otro delito.

La fiscalía aseguró que se le está dando toda la seriedad a estos hechos que se investigan en colaboración con la UNAM en los últimos días.

octubre 7, 2025 6:32 pm

