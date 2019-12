Revela AMLO que mandó “al carajo” a líderes petroleros que buscaban aumentar edad de jubilación

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este 22 de diciembre que tuvo un fuerte desencuentro con líderes sindicales petroleros, quienes pidieron mantener sus privilegios a costa de los intereses de la mayoría de los trabajadores del sector.

El mandatario realizó este domingo una visita técnica en el Complejo Termoeléctrico Manzanillo, en el estado de Colima, instalación a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Reunido con trabajadores electricistas, el mandatario señaló que muchos trabajadores tienen inquietud por su contrato laboral, a lo que respondió que el Gobierno Federal no se dejará intimidar por los liderazgos sindicales y velará por el bien de las mayorías.

En este sentido, subrayó que tuvo que mandar “al carajo” al sindicato petrolero, pues buscaban que las cosas no cambiaran y tener las prebendas que obtuvieron durante el periodo neoliberal.“Me mandaron a decir los dirigentes que querían quedarse con sus privilegios; me mandaron a decir que estaban dispuestos a aceptar que aumentara la edad de jubilación para los trabajadores petroleros. Y los mandé al carajo: lo que se hizo fue quitar los privilegios para los dirigentes, no aumentar los años de trabajo para la jubilación”.Andrés Manuel López

Malas negociaciones contractuales no siempre eran culpa de líderes sindicales: AMLO

Siguiendo con el tema, reconoció que la negociación de un nuevo contrato colectivo con los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) ya pasó, pero eso no impide a su gobierno revisarlo para verificar que se haya suscrito con total transparencia y legalidad.

Sin embargo, se negó a acusar a los líderes del sindicato electricista de las malas negociaciones con los gobiernos pasados, pues reconoció que no podían sentarte en la mesa en igualdad de condiciones.“No quiero que se entienda que todo fue culpa de los dirigentes… es que había muchas presiones, los tenían bien apergollados, y ahora hay libertad sindical, democracia sindical. Tenemos que ponernos de acuerdo, trabajadores y dirigentes, los representantes de los trabajadores”.Andrés Manuel López Obrador

Fuente: SDP Noticias