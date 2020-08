Reunión con gobernadores es para afirmar trabajo conjunto, no para pelearnos, asegura AMLO

El próximo miércoles, el presidente López Obrador atenderá un encuentro con gobernadores, y desde este viernes advierte que no debe esperarse un ánimo de confrontación, pues afirma que el único fin es “reafirmar el trabajo conjunto” Adelantó que los temas a dialogar serán sobre recursos financieros y seguridad.

Desde Acapulco, Guerrero, donde este viernes llevó a cabo su conferencia diaria, el presidente aseguró que hay comunicación “fluida y permanente” con los gobiernos estatales respecto a todos los temas que tiene que ver con la pandemia, por lo que aseguró que la reunión se enfocará en “reafirmar el método de trabajo, de seguir juntos”.

El día de ayer, durante la mañanera, el presidente informó sobre su gira por entidades del Bajío como Querétaro y Zacatecas, en donde llevará a cabo sus reuniones de seguridad matutinas. En el intermedio, pasará a San Luis Potosí, en donde confirmó que la reunión con gobernadores se realizará por la tarde del 19 de agosto, después de una prolongada petición de los mandatarios estatales por ser escuchados ante las problemáticas que las entidades federativas han enfrentado durante la pandemia.

La reunión fue confirmada más tarde por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ante la Conago. “El diálogo y la unidad son pilares de la 4T”, mencionó la funcionaria en su cuenta de Twitter al informar sobre dicha invitación.

Cabe recordar que la pandemia profundizó la diferencia entre algunos gobernadores y el gobierno federal, destacándose el bloque panista, así como los cruces con Jalisco, aunque en sus últimas giras, se aligeró el tono crítico. No obstante, ante el próximo encuentro, los mandatarios opositores ya amenazaban con no asistir a la reunión de no abordarse los temas de “interés de México” y solo ubicar “posturas únicas” en la agenda.

En ese sentido, el presidente afirmó esta mañana: “No se puede crear expectativas de pleito y confrontación. Si se promueve que va a haber un encontronazo no va a ser así; va a haber desencanto para los que esperen que haya confrontación. Es una reunión para reafirmar el compromiso de gobernar para todos y seguir trabajando de manera conjunta”.

Explicó también que el fin es garantizar la estrategia conjunta de reuniones diarias con los gabinetes de seguridad y también reafirmar el compromiso con los gobiernos estatales de recibir los recursos que por ley les corresponden “sin demora ni condiciones”.

Recordó que, debido a la crisis económica por la pandemia, se cayeron los ingresos federales, lo cual afecta directamente a los recursos que se destinan a las entidades, pero mencionó que hay mecanismos para emergencias, que es un fondo por un poco más de 60,000 millones de pesos.

“Había un mecanismo para entregarlo cada tres meses. Se resolvió que no fuera así, que esos recursos se entregaran mensualmente, porque hay una emergencia. Hemos estado actuando en colaboración y la reunión con los gobernadores es con ese propósito básicamente”, agregó.