Rescatamos a Pemex del fracaso y la bancarrota, afirma AMLO

Desde Mérida, Yucatán, y frente a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reunidos en la Central Termoeléctrica Mérida II, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “ya rescatamos a Pemex del fracaso, de la bancarrota, esto significa apoyar al sureste, donde se está construyendo una refinería”.

Asimismo, informó que si bien se va a tener producción de petróleo crudo y de gas, “no vamos a poder ser autosuficientes en el corto y mediano plazo”.

Lo anterior, debido a que “se abandonó” a Pemex, y subrayó que “será un negocio público para 20 años en adelante; ya se renegociaron los contratos para la compra de gas, había controversia con empresas se llevó a acuerdo, hubo diálogo y se evitó ir a tribunales internacionales”.

López Obrador, visito esta Central, donde dio el banderazo de inicio de la ampliación de infraestructura para atender la demanda de energía eléctrica en la Península de Yucatán, Sistema Cuxtal-Mayakan Fase II: Gasoducto Cuxtal II extensión Valladolid- Cancún.

Ante dicho auditorio fue desmenuzando el proyecto energético.

“Aquí como se sabe no había gas suficiente, ahora se contará con gas para Yucatán y Quintana Roo. Según lo que me dicen, habrá gas para las plantas de generación de electricidad de la CFE e industrias que vengan a la Península de Yucatán”.

Además, todo ello será apoyado con la construcción de dos termoeléctricas de ciclo combinado, una en Mérida y otra en Cancún.

“Las vamos a terminar, antes de que concluya el gobierno”.

En términos de beneficios para los consumidores de la Península, prometió “se mantendrán precios razonables, que no haya tarifas elevadas. No quiero decir algo que no pueda cumplir, sólo cumplir lo que digo, por eso procuro autolimitarme. No es el tiempo de dichos irresponsables”.

“Decir lo mínimo, que no va a aumentar en términos reales la tarifa de energía eléctrica: durante el sexenio no habrá aumento. Con las plantas, como se bajaron los costos de producción, vamos a analizar el costo de la energía en la Península”.

Al final de su intervención se dirigió a los trabajadores de la CFE y les informó que su director ya tiene instrucciones para que en la revisión de su Contrato Colectivo de Trabajo se vea el tema de la jubilación “vamos a buscar la manera de que las cosas vuelvan a ser como era antes de esa reforma” energética.

“La política necesita pensamiento y acción. En estos tiempos lo más importante es la acción, hechos no palabras. Ayer se dio el banderazo para la conexión del gasoducto del norte del país”, dijo.

Reveló que todo el gas que se necesita ya se tiene contratado en Texasy consideró lamentable que no lo estemos extrayendo en México.

“El gasoducto Cactus Reforma al norte se construyó a inicios de los ochenta del siglo pasado, pensando que se podía exportar gas del sureste. Ahora ese tubo se va a utilizar para importar gas de Texas, vamos a procurar extraerlo”.

Criticó que en sexenios anteriores se destinaba inversión en el norte para contratos con empresas privadas.

“Fue un mal negocio para las finanzas públicas. Transcurrieron 14 años con pérdida de producción del petróleo y se fue cayendo”, apuntó.

Ante esa situación, lo que se busca ahora es el valor agregado, que no aumente precio de la gasolina. El Presidente indicó que con una buena producción bajará el precio de los combustibles; sin embargo no dio fecha para ello.

“Hablando en plata, cuando decían que la CFE era de clase mundial no era cierto, era mentira; la estaban destruyendo, alistando a cerrar plantas, querían dejarle el mercado de la electricidad a los particulares, abandonaron a la CFE”, señaló respecto al tema de electricidad.

En el mismo evento, habló el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, quien dijo que el desarrollo del estado es con el gas natural.

“Lo que se inicio este viernes con el inicio de los 16 kilómetros que serán un parteaguas para Yucatán significa más empleos”.

A su vez, el director de la CFE, Manuel Bartlett, califico la apertura de la obra como “un gran programa de integración nacional, éste que comienza en el Golfo de México, gas para impulsar el desarrollo de la región”.

Y prometió “habrá enorme costo en la baja del consumo eléctrico, tener gas con una tarifa adecuada.

Fuente: Vanguardia