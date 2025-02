Resalta Sheinbaum unidad de los mexicanos para enfrentar presiones de EU

Cuitzeo, Mich. Ante las presiones de la Casa Blanca, la presidenta Claudia Sheimbaum Pardo reviró una vez más: “México es grande, juntas y juntos no hay nada, absolutamente nada que nos pueda pasar”.



Desde este poblado, enclavado a las orillas del Lago de Cuitzeo, la jefa del Ejecutivo aludió nuevamente a las amenazas que ha intentado imponer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump —como los aranceles de 25 por ciento a las exportaciones mexicanas y la deportación masiva de migrantes—, y aseveró que el pueblo y la presidenta defenderán a los connacionales que sean deportados.



En el acto donde arrancó la entrega de fertilizantes a pequeños y medianos productores, la jefa del Ejecutivo hizo además un anuncio: en marzo se lanzará en justo desde esta población el programa Cosechando Soberanía, a fin de dar créditos a baja tasa de interés a las y los campesinos del país, pues actualmente ese gravamen es de 18 por ciento, lo que consideró, es muy alto.



Frente a decenas de personas que lanzaron la consigna: “¡No estás sola, no estás sola!”, Sheinbaum Pardo recurrió a la riqueza histórica y cultural de México.



Remarcó que la nación es heredera de los pueblos originarios y de personajes como Morelos, Juárez, Zapata y Villa.



“México es una gran nación con una gran historia; pero sobre todo, lo más importante, es que México tiene un pueblo valiente, que siempre está dispuesto a defender a la nación, a defender a la patria y a defender al pueblo de México. Por eso México es grande, juntas y juntos no hay nada, absolutamente nada que nos pueda pasar.



“Aquí está el gobierno de México con una misión: servir a su pueblo y eso no se nos olvida. Por eso decimos que nosotros llevamos en el corazón, en la mente y en nuestra historia nuestros principios, nosotros no mentimos, nos robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Michoacán, ni al pueblo de México”.



En este estado, uno de los territorios que más migrantes ha expulsado en la historia reciente, la mandataria recordó que hay muchos paisanos de esta entidad del otro lado de la frontera norte.



A ellos, y a los de otras entidades, les envió un mensaje: “Que sepan nuestros paisanos, nuestras paisanas, que estamos para ayudarles, estamos para protegerlos, que aquí está su presidenta y un pueblo entero que los quiere, que los ama y los abraza”.



En Estados Unidos, dijo, contarán con la red consular para apoyarlos, con abogados y otros elementos que necesiten; y en caso que se les deporte o por voluntad regresen, “aquí lo recibimos con los brazos abiertos, con un programa de apoyo a todos los paisanos que quieran regresar a su tierra, a México”.