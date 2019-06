Reprueban empresarios el Plan Nacional de Desarrollo de AMLO

Las cúpulas empresariales de México calificaron de “deficiente” y “un listado de buenas intenciones” el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió a la Cámara de Diputados que no sea votado el próximo 27 de junio sino hasta hacer las modificaciones necesarias.

No es un Plan, no es un Plan, sólo señala acciones y metas concretas, no son claras, es un listado de buenos deseos, pero creo que México se merece más que esto”, dijo Juan Manuel Barba, presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo Democrático de la Coparmex.