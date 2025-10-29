Reportan ataque con dron explosivo cerca de la casa de la madre de ‘El Chapo’

Un ataque con dron explosivo fue registrado en las inmediaciones de la comunidad de La Tuna, Badiraguato, a pocos metros de distancia de la casa de Consuelo Loera, madre de Joaquín El Chapo Guzmán, confirmaron fuentes federales a MILENIO.

El artefacto, presuntamente cargado con explosivos de fabricación artesanal, fue arrojado supuestamente por un grupo rival que busca el control en la sierra sinaloense. Aunque no se reportan personas lesionadas, el estallido provocó pánico entre los habitantes y movilizó a las fuerzas de seguridad que mantienen presencia en la zona.

Ataque ocurrió en el Triangulo Dorado

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se registró en una de las zonas más vigiladas y simbólicas del llamado Triángulo Dorado, donde en los últimos meses se han reportado enfrentamientos y desplazamientos de familias por la violencia.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó, la tarde del martes 28 de octubre, que hubo reportes por presencia de drones con explosivos en la zona serrana de Badiraguato.

“Ahí ha habido (ataques con drones) y por eso se nos dio un fenómeno repentino de desplazamiento, y lo hemos estado atendiendo en Badiraguato y aquí”, declaró el mandatario durante su encuentro con medios de comunicación.

Rocha Moya añadió que, tras los operativos desplegados por fuerzas federales y estatales, fueron localizados y asegurados algunos de estos artefactos explosivos, aunque no detalló el punto exacto donde fueron encontrados y tampoco se refirió directamente al caso ocurrido en La Tuna.

El hecho ocurre en medio de una escalada de violencia en la sierra sinaloense, donde grupos criminales mantienen una disputa abierta por el control de rutas y territorios estratégicos.

Milenio confirmó que las autoridades federales continúan con los peritajes para determinar el tipo de explosivo utilizado y su origen.

Rocha Moya confirma ataque en la zona

¿Cuándo murió la mamá de El Chapo Guzmán?

María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín El Chapo Guzmán, falleció el 10 de diciembre de 2023 en Culiacán, Sinaloa. La mujer, de avanzada edad, fue hospitalizada días antes en una clínica privada debido a complicaciones respiratorias relacionadas con secuelas de covid-19.

Su muerte generó expectación en Badiraguato, su tierra natal, donde era una figura muy conocida y símbolo de respeto entre los habitantes de la sierra. El sepelio se realizó en la comunidad de La Tuna, en un ambiente discreto, aunque vigilado por las autoridades.

¿Qué grupos controlan la zona serrana de Badiraguato?

En la sierra de Badiraguato, el control territorial está en manos de distintas facciones del Cártel de Sinaloa, principalmente Los Chapitos —liderados por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.

Con información de Milenio