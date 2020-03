Reporta Ssa 5 médicos del IMSS y uno más del sector privado contagiados con Covid-19

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que de los 717 casos confirmados de coronavirus en México, existen cinco médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como un profesional de la medicina más del sector privado infectados con COVID-19.

Durante la conferencia en Palacio Nacional, la Ssa presentó su reporte diario de la propagación del coronavirus en México, donde los casos positivos ascienden a 717, mientras que existen 3 mil 542 negativos, 2 mil 475 sospechosos y 12 decesos son los números que ha provocado la enfermedad hasta ahora.

Además, explicó que las neumonías atípicas son aquellas que no tienen una agente etiológico definido como el COVID-19, cuando sí se tiene definido no es considerada atípica.

Una neumonía es un tipo de enfermedad por un virus que no está clasificado, “mientras no se tenga confirmación de laboratorio, si alguien dice que tiene una neumonía de ese tipo es porque no está identificado el agente etiológico, mientras no tengamos la confirmación, esta es una neumonía atípica”, explicó Victor Hugo Borja, director de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).